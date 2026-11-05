Por: El Espectador

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Un reciente caso de posible sabotaje informático desató una alerta en las autoridades de Bogotá, luego de que la alcaldía identificara que una cuenta de correo electrónico institucional del sector Salud habría sido vinculada a amenazas terroristas dirigidas contra vuelos comerciales con destino a Europa. De acuerdo con la información facilitada por el alcalde Carlos Fernando Galán, la administración distrital activó protocolos de investigación interna y refuerzo en ciberseguridad, con el fin de establecer tanto la naturaleza del incidente como el grado de afectación que esto podría acarrear para la ciudad y sus entidades públicas.

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Según el comunicado emitido por la administración, la advertencia llegó debido al "posible uso de una dirección de correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros". Esta situación se presenta en un contexto internacional en el que aeropuertos europeos han experimentado una ola de amenazas de bomba que, según información recabada por El Espectador, han forzado la reprogramación y cancelación de vuelos en rutas que van desde Irlanda y Portugal hasta Dinamarca y Finlandia. Italia también registró amenazas similares, recibidas por correo electrónico. Aunque no se ha confirmado oficialmente si la cuenta comprometida de Bogotá está conectada directamente con alguno de esos casos, el Distrito solicitó una investigación detallada para aclarar la relación entre el correo institucional y las amenazas recibidas en Europa.

La administración distrital baraja como hipótesis la posible intervención de hackers internacionales, ya que no se trata del primer incidente cibernético reportado en las entidades públicas del Distrito. El alcalde Galán detalló que en los últimos días se han identificado varios casos de presuntos ataques informáticos, aunque no proporcionó información específica sobre la entidad de salud afectada ni sobre el alcance de la vulneración. Galán afirmó, además, que la investigación está en manos de la Policía y que se presentarán denuncias ante la Fiscalía y otras autoridades competentes.

No es un hecho aislado. En julio, la Secretaría de Movilidad reportó el robo de una base de datos, y medios especializados como MuchoHakcer.lol y portales independientes han informado sobre más intentos recientes de hackeo en cuentas del Distrito, lo que coincide con una tendencia creciente de ciberataques también a nivel nacional. En ese caso particular, se habló de una exfiltración de información que comprometería a casi 4,6 millones de registros. Según comunicados oficiales, la información vulnerada corresponde a bases de datos históricas administradas por un proveedor externo, y la magnitud real del daño aún se encuentra bajo análisis técnico especializado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué manera podría verse afectada la seguridad de Bogotá por los ataques cibernéticos?

Los ataques cibernéticos a cuentas oficiales pueden comprometer información sensible y poner en riesgo la integridad de ciudadanos y funcionarios. En este caso, el uso de una cuenta institucional para enviar amenazas internacionales pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad informática de las entidades públicas, ya que estas vulnerabilidades pueden no solo afectar procesos internos, sino también vincular a la ciudad con investigaciones de terrorismo y daños reputacionales.

¿Qué es una exfiltración de datos y cómo impactó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

Una exfiltración de datos se refiere al robo o extracción no autorizada de información almacenada en sistemas digitales. La Secretaría de Movilidad confirmó que una base de datos histórica fue comprometida, afectando potencialmente a millones de registros relacionados con comparendos de tránsito. Aunque el volumen y la exposición concreta siguen bajo revisión, la entidad ha iniciado procesos de verificación y prometió informar con mayor detalle una vez que finalicen los análisis técnicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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