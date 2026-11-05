Los conductores que acostumbran dejar sus vehículos en andenes, ciclorrutas o lugares prohibidos en Bogotá podrían tener más dificultades para evadir las sanciones. Un proyecto que busca involucrar a los ciudadanos en la identificación de estas infracciones superó su segundo debate en el Concejo de la capital y ahora está a la espera de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.

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(Ver también: ¿Comparendos según el bolsillo? Se vendrían cambios en cobros y fotomultas para conductores)

La iniciativa, impulsada por el concejal Juan David Quintero, plantea la creación de un sistema para que cualquier persona pueda reportar desde su celular a los conductores que incumplan las normas de estacionamiento. La propuesta contempla que los ciudadanos adjunten fotografías y videos como evidencia de las infracciones, con el propósito de que las autoridades de movilidad puedan verificar los casos y aplicar los comparendos correspondientes.

El mecanismo también incluiría las cámaras de seguridad de centros comerciales, cuyos registros servirían como material probatorio para identificar vehículos que ocupen espacios prohibidos o afecten la circulación de otros actores viales.

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Entre las conductas que busca combatir el proyecto están el estacionamiento de motos sobre los andenes, los vehículos que bloquean carriles y aquellos que invaden las ciclorrutas. De esta manera, la propuesta pretende ampliar las herramientas de vigilancia en sectores donde el mal parqueo representa un problema frecuente para peatones, ciclistas y conductores.

La iniciativa ya había avanzado en su primer debate en mayo de 2026. Ahora, tras superar la segunda discusión, necesita la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para continuar con su implementación. Por lo tanto, el sistema todavía no está habilitado para que los ciudadanos comiencen a imponer o tramitar denuncias bajo este nuevo mecanismo.

🚨 ¡LO LOGRAMOS, SE LES ACABÓ EL RELAJO A LOS MAL PARQUEADOS! 🚨 El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate nuestro proyecto para que cualquier ciudadano pueda denunciar desde su celular a los mal parqueados, motos en andenes y conductores imprudentes invadiendo ciclorrutas, andenes o cualquier espacio público, con el fin de que ese material se pueda convertir ¡EN UNA MULTA!📲 Además, las cámaras de centros comerciales podrían usarse para que, con ese material captado, se pueda imponer comparendos. ¡Sí! ahora el mal parqueo les saldrá carísimo. Solo falta que sea sancionado por el alcalde @CarlosFGalan , el cual esperamos su apoyo para darle FIN A LOS MAL PARQUEADOS. Así es como nosotros trabajamos por Bogotá, haremos que esta ciudad funcione ❤️ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) November 5, 2026

¿Cuánto cuesta una multa por estar mal parqueado en Bogotá?

La preocupación para los conductores también pasa por el bolsillo. En 2026, el comparendo por estacionar en sitios prohibidos, identificado con el código C02, tiene un valor de 633.200 pesos, de acuerdo con las tarifas de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Sin embargo, quienes reciban esta sanción pueden acceder a descuentos por pronto pago. Si cancelan dentro de los primeros cinco días hábiles, el valor se reduce a 316.600 pesos; mientras que entre el sexto y el vigésimo día hábil, el monto queda en 474.900 pesos.

Además, esta conducta puede acarrear la inmovilización del vehículo, por lo que el propietario también tendría que asumir los costos de grúa y patios, según corresponda.

(Ver también: Celebran motociclistas en Colombia por estos cambios que se darían pronto: ojo a estas 5 infracciones)

Así, Bogotá busca sumar a los ciudadanos y a las cámaras de vigilancia a las labores de control del espacio público. Si el alcalde sanciona el proyecto y se reglamenta el sistema, los mal parqueados podrían quedar expuestos a más reportes y controles en distintos puntos de la ciudad.

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