Durante un debate de Control Político en el Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que varios comparendos impuestos mediante fotomultas podrían quedar sin efecto debido a irregularidades en las cámaras de fotodetección. “No hay que cobrarlos”, añadió.

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La funcionaria explicó que las cámaras deben cumplir con todos los requisitos legales y contar con las autorizaciones correspondientes para que las infracciones sean válidas.

En particular, señaló que los dispositivos que no tengan permiso de ocupación de la vía podrían generar comparendos que posteriormente se caigan y no tengan que ser cobrados.

Noguera pidió acelerar el trabajo entre la Superintendencia de Transporte y los organismos de tránsito para establecer, mediante resoluciones, cuáles comparendos mantienen su vigencia y cuáles deben ser anulados.

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Según la ministra, una cantidad importante de multas podría quedar sin efecto porque varias cámaras del país no completaron correctamente el proceso exigido por la ley.

El Ministerio de Transporte abrió en mayo de 2026 doce investigaciones por posibles incumplimientos relacionados con los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST).

Entre los casos está Valledupar, donde más de 35.000 comparendos electrónicos, impuestos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, podrían quedar sin validez.

Los conductores pueden consultar en la Agencia Nacional de Seguridad Vial si una cámara está autorizada.

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