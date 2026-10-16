Por: El Espectador

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Los conductores de Cundinamarca con multas de tránsito pendientes tienen la oportunidad de ponerse al día con beneficios importantes en los intereses generados sobre las deudas. Según la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, tal como fue comunicado por Carolina Fernández, jefa de la Oficina de Procesos Administrativos y Cobro Coactivo, la campaña “Haz las cuentas, te conviene” permite acceder a descuentos entre el 90 % y el 100 % sobre los intereses de los comparendos, dependiendo de la fecha en que se haya impuesto la infracción. Este alivio fue autorizado por la Asamblea Departamental y tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2026.

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Para obtener el beneficio, es indispensable que el infractor pague el total del capital de la multa dentro del plazo previsto, ya que el descuento cobija únicamente los intereses. La Ordenanza 073 de 2026 establece que quienes tienen multas impuestas antes del 1 de enero de 2020 reciben un descuento del 100 % en los intereses, mientras que las sanciones entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 obtienen un 90 % de reducción en los intereses moratorios. Estas facilidades de pago buscan incentivar el saneamiento de las obligaciones y evitar que avancen los procesos de cobro ordinario.

El procedimiento para consultar y pagar la multa es digital y se realiza a través del portal de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. Al ingresar, el ciudadano debe buscar la obligación por el tipo y número de identificación y, si la amnistía aplica, la opción para activar el descuento aparece visible. El sistema recalcula el valor eliminado los intereses correspondientes y el usuario puede continuar con el pago del capital exigido.

No todas las multas pueden acogerse a este beneficio. De acuerdo con la Ordenanza, están excluidas las sanciones relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1696 de 2013. Tampoco cobija obligaciones vinculadas a procesos especiales como insolvencia o liquidaciones, ni deudas sujetas a acuerdos anteriores otorgados por otras ordenanzas si ya han recibido beneficios. Aquellos procesos en discusión también serán objeto de revisión: quien desee acceder debe renunciar expresamente a los recursos en trámite y aceptar la obligación. Por lo tanto, es fundamental que antes de cualquier pago, el usuario verifique en el portal si aplica el descuento para su caso. Solo así se garantiza que el alivio se otorgue de acuerdo con las condiciones establecidas en la normatividad vigente.

A quienes quieran más detalles o consultar el estado de sus comparendos, se les recomienda ingresar a las páginas oficiales señaladas por la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con El Espectador, el plazo máximo para aprovechar esta oportunidad vence el 30 de diciembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes no pueden acceder a los descuentos de intereses en comparendos de Cundinamarca?

No pueden acogerse a la reducción de intereses quienes tengan multas por conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, debido a lo previsto en la Ley 1696 de 2013. Tampoco son beneficiarios quienes tengan deudas enmarcadas en procesos de insolvencia, reorganización o liquidación, ni aquellos con acuerdos anteriores otorgados en el marco de ordenanzas previas y ya hayan accedido a beneficios. Así mismo, los procesos aún en discusión solo pueden acceder si el ciudadano desiste del recurso y acepta la obligación.

¿Cómo saber si mi comparendo de Cundinamarca tiene descuento disponible?

Para saber si un comparendo es apto para el descuento de intereses, el usuario debe ingresar al portal web de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, consultar la obligación con el número de identificación y verificar si aparece el aviso “Aplicar amnistía ORDENANZA 073/2026”. Si la opción está habilitada, puede marcarla y proceder con el pago del capital. Es importante confirmar en el sistema si su multa cumple las condiciones de la ordenanza antes de pagar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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