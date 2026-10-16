Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho violento sacudió la tranquilidad de Girardot, Cundinamarca, la noche del jueves 15 de octubre, cuando dos miembros de una misma familia fueron asesinados en un ataque armado. Las víctimas fueron un hombre de 30 años y su abuelo, de 78, quienes perdieron la vida en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según la información reportada, los hechos ocurrieron en el barrio La Esperanza, específicamente frente a la cancha de fútbol y en las inmediaciones de una zona conocida como Quinto Patio.

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La identidad de una de las víctimas fue confirmada como Maicol Arquimedez Triana Torres, quien era conocido como ‘El Venado’. De acuerdo con versiones recopiladas por los organismos de seguridad, un grupo de hombres que se desplazaba en motocicleta llegó hasta la residencia donde se encontraba Maicol y le disparó en repetidas oportunidades. El hombre falleció en el mismo lugar de los hechos, sin que hubiese oportunidad de recibir asistencia médica.

Durante la huida, uno de los agresores habría disparado también contra Manuel Torres, abuelo de Maicol, quien se encontraba en la parte exterior del inmueble. El hombre de 78 años murió a causa de las heridas provocadas por el ataque. La acción violenta generó conmoción entre los habitantes de la manzana 2A del barrio La Esperanza, quienes fueron testigos del doble homicidio y del despliegue de las autoridades en la zona, según lo reportó El Nuevo Día.

En respuesta a este crimen, unidades de criminalística acudieron al sitio para realizar la inspección técnica de los cuerpos. Posteriormente, los restos mortales de las víctimas fueron trasladados a Medicina Legal, donde se les practicaron los procedimientos correspondientes, tal como lo establece el protocolo en este tipo de casos.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para tratar de esclarecer los móviles y ubicar a los responsables de este ataque armado. Hasta el cierre de la información, no se han reportado capturas ni se han esclarecido las causas de esta agresión que acabó con la vida de dos personas de una misma familia y que ha causado inquietud entre los habitantes del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el ataque armado en el barrio La Esperanza de Girardot?

En el barrio La Esperanza, Girardot, dos personas de una misma familia, un hombre de 30 años y su abuelo de 78, fueron asesinados la noche del jueves 15 de octubre en un ataque armado efectuado por sujetos en motocicleta. Según El Nuevo Día, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, causando su muerte en el lugar.

¿Qué acciones adelantan las autoridades tras el doble homicidio en Girardot?

Las autoridades han comenzado una investigación para identificar a los autores del crimen y determinar el motivo detrás del ataque. Unidades de criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a Medicina Legal. Hasta ahora, según los reportes, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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