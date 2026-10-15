Por: El Espectador

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En Bogotá y Cundinamarca, el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y jóvenes está marcado por profundas desigualdades territoriales. De acuerdo con datos de vigilancia en salud pública citados en el texto, durante el primer semestre de 2026 se notificaron en Bogotá 16.828 casos de violencia intrafamiliar y de género contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 9.346 fueron mujeres. Además, en el mismo periodo se registraron 7.264 notificaciones de violencia sexual contra menores de 18 años, y 4.666 de estos casos involucraron a niñas y adolescentes. Estos registros, aunque no reflejan la totalidad de las violencias, alertan sobre la urgencia de fortalecer tanto la prevención como la atención y protección integral, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa, que concentran el mayor número de notificaciones.

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Para transformar esta realidad, la propuesta se fundamenta en cuatro grandes desafíos. El primero es garantizar trayectorias educativas completas: en la primera infancia, esto exige una atención integral y acceso a experiencias de juego y desarrollo; en la infancia, condiciones apropiadas en los entornos escolares y acceso a actividades culturales y deportivas; en la adolescencia, prevenir violencias y asegurar la continuidad educativa, y para las jóvenes, facilitar el acceso a la educación superior y a alternativas de formación y empleo dignos. Según los datos proporcionados, en 2024 Bogotá registró una cobertura neta en educación media del 58,85 %, llegando a 63,38 % en mujeres; sin embargo, solo el 65,3 % de quienes se graduaron de educación media continuaron estudiando al año siguiente, y apenas el 53,9 % ingresó a programas de educación superior.

El segundo desafío es la salud integral, que abarca tanto el bienestar físico como mental y los derechos sexuales y reproductivos. Durante 2025 se notificaron en Bogotá 8.685 casos de ideación suicida en adolescentes, 5.820 de ellos en mujeres. En Cundinamarca, la tasa de fecundidad adolescente fue la más baja registrada en 2025, con 10,23 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años. Avances como este requieren consolidarse con educación, información, acceso a servicios y protección frente a barreras sociales.

El tercer y cuarto desafío subrayan la importancia de la participación efectiva de niñas y jóvenes en las decisiones que las afectan y el derecho a un ambiente sano, aspectos que dependen de alianzas y coordinación regional, especialmente para enfrentar riesgos y garantizar entornos protectores y saludables.

La agenda propuesta implica acuerdos verificables en indicadores, metas concretas y participación real; además, exige que la responsabilidad estatal no se diluya, sino que se traduzca en inversión, resultados visibles y acciones diferenciadas según las necesidades de cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales barreras para que las niñas y jóvenes de Bogotá y Cundinamarca accedan a sus derechos?

De acuerdo con la información recopilada en el texto, las principales barreras incluyen la desigualdad territorial, la violencia intrafamiliar y de género, el acceso insuficiente a servicios de salud mental y sexual, las dificultades económicas para continuar estudios superiores y las diferencias en la oferta de servicios según la localidad. Factores como el lugar de residencia, recursos económicos limitados y barreras estructurales en el entorno inciden directamente en las oportunidades de ejercer plenamente sus derechos.

¿Qué acciones propone la agenda regional para fortalecer los derechos de las niñas y jóvenes?

La agenda regional plantea tres acciones claves: primero, un análisis comparativo de indicadores en educación, salud, violencias, participación y ambiente sano diferenciados por curso de vida, sexo, localidad y municipio; segundo, la definición de metas compartidas y mecanismos de seguimiento claros; y tercero, la garantía de participación efectiva de niñas y jóvenes en las decisiones públicas sobre políticas y recursos. Estas acciones buscan reducir las brechas, orientar recursos y asegurar resultados visibles en la protección y promoción de sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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