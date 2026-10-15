Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

BogotáEats a Cielo Abierto regresa con fuerza este año a la capital colombiana, consolidándose como una de las citas esenciales para amantes de la buena comida. En su sexta edición, el festival hace un reconocimiento especial a los chefs y cocineros que, con dedicación y esfuerzo, sostienen la vibrante escena gastronómica de Bogotá. Según Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group, la idea es destacar el arduo trabajo de quienes dedican largas jornadas y demuestran verdadera vocación en la cocina, “porque los cocineros son muy apasionados por lo que hacen”. Esta edición busca acercar a los asistentes a las historias y las manos detrás de cada plato, permitiendo que el público conozca de cerca a sus creadores mediante experiencias exclusivas de 36 chefs, como lo resaltan los organizadores en su consigna: “Bogotá brilla porque sus estrellas se ven desde el cielo”.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las novedades de este año figuran la inclusión de restaurantes provenientes de Cali, Pereira, Roldanillo y el Quindío, regiones que sufrieron el impacto de un terremoto reciente. Estos invitados llegarán con creaciones pensadas para el festival, buscando reactivar el turismo cocina desde sus propios lugares de origen. Además, por primera vez estará presente El Chato, reconocido como el mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, que presentará una exclusiva experiencia a la mesa. Otra primicia es la inauguración de una zona especial dedicada a lo mejor del picante bogotano, revelando la diversidad y riqueza de sabores de la ciudad.

La curaduría del evento integra restaurantes emblemáticos y nuevas propuestas, mostrando la evolución constante de la oferta culinaria bogotana y regional. Participan 26 restaurantes de la ciudad, cada uno con dos platos especialmente diseñados para el festival, junto a seis marcas de postres y cuatro propuestas especializadas en picante. Destacan nombres como Cabrera Resto Bar, Central Cevichería, La Fama Barbecue, Tohoku y Crepes & Waffles, entre otros. A ellos se suman Da Luccia (Pereira), Sabor Pacífico y Sexto Vento (Roldanillo), elegidos tras una convocatoria abierta que priorizó tanto creatividad como historia.

Según Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group, el objetivo principal es posicionar a Bogotá como capital gastronómica de América y evidenciar por qué “aquí se come delicioso”. Además de la experiencia culinaria, el festival se compromete con el apoyo a las regiones damnificadas, facilitando la participación de estos restaurantes sin costo de stand, alojamiento cubierto y destinando el total de sus ventas a la recuperación de sus negocios. Durante los tres días del evento, se esperan 30.000 asistentes y la generación de hasta 1.800 empleos temporales, consolidando el impacto económico y social en la industria restaurantera local.

El evento ofrece opciones para todos, con Family Day el domingo, zonas verdes, música en vivo y un aforo limitado para garantizar una experiencia cómoda. La boletería puede adquirirse por franjas o para los tres días del evento, permitiendo diferentes formas de acceso para el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los restaurantes participantes en BogotáEats a Cielo Abierto este año?

La edición de BogotáEats a Cielo Abierto contará con 26 restaurantes de Bogotá como Bottega Enemigo, Cabrera Resto Bar, Central Cevichería y Tohoku, además de seis marcas de postres y cuatro restaurantes enfocados en el picante. También participan empresas invitadas de regiones afectadas por el terremoto, como Da Luccia de Pereira, Sabor Pacífico y Sexto Vento de Roldanillo, que suman su oferta culinaria a la experiencia del festival, de acuerdo con información del propio evento y de The Gula Group.

¿Qué impacto económico tiene BogotáEats a Cielo Abierto en los restaurantes y regiones invitadas?

Según datos de The Gula Group citados en el artículo, el festival proyecta un aforo de 30.000 asistentes y la creación de hasta 1.800 empleos temporales en su edición actual. Los restaurantes de regiones invitadas participan sin costos de stand, reciben hospedaje y el total de sus ingresos va destinado a la recuperación de sus negocios, lo que contribuye directamente a la reactivación del turismo gastronómico en sus zonas de origen.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.