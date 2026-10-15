Por: El Espectador

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo una inspección en las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos en Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción. Esta diligencia se originó tras denuncias presentadas por el Gobierno referentes a supuestas irregularidades durante la administración de Gustavo Petro, particularmente vinculadas a la contratación para atender la emergencia causada por la temporada de lluvias de febrero.

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Según la información suministrada por el ente investigador, el objetivo de la inspección fue “recopilar evidencia y elementos materiales probatorios” para una indagación sobre posibles irregularidades en los contratos celebrados por dicha entidad en el contexto de la emergencia invernal. Datos oficiales señalados por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indican que estas irregularidades podrían haber ocasionado sobrecostos que alcanzan los COP 62.000 millones. Además, Lara sostuvo que las anomalías se habrían presentado al amparo de la declaratoria de urgencia manifiesta, una figura que permite a las entidades contratar directamente sin licitación pública cuando se requiere agilizar la asistencia a emergencias.

El jefe de la cartera del Interior explicó en un video publicado en la red social X que la urgencia manifiesta fue utilizada por la Dirección Nacional de Bomberos para atender la crisis de lluvias, que afectó a ocho departamentos y dejó unas 250.000 personas damnificadas. No obstante, de los COP 42.000 millones contratados para la emergencia, solo COP 313 millones habrían sido destinados a las inundaciones mientras que el resto habría sido empleado en la compra de trajes para incendios, equipos de respiración y otros materiales no relacionados directamente con la contingencia.

Otro de los hallazgos señalados por Lara fue la revisión del contrato 076, firmado con la empresa McKai Soluciones de Barranquilla. Este contrato, inicialmente pactado por COP 16.000 millones, llegó a COP 24.000 millones y se firmó seis semanas después de finalizar la urgencia manifiesta, con un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. La auditoría forense también identificó cobros por un número de equipos superior al realmente recibido: mientras en la factura se indicaban 744, solo ingresaron 670 al almacén. Adicionalmente, el contrato fue objeto de una adición de COP 8.000 millones, casi al máximo permitido por ley. El ministro también denunció que algunos pagos se efectuaron tras las elecciones y que parte de los implementos siguen en poder del contratista sin haberse entregado a la entidad. Según Lara, todo esto ocurrió bajo la vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la contratación durante ciertos períodos electorales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades en los contratos de la Dirección Nacional de Bomberos tras la emergencia invernal?

Las presuntas irregularidades incluyen el uso de la urgencia manifiesta para contratar de manera directa evitando la licitación, sobrecostos estimados en COP 62.000 millones, contratos suscritos ya finalizada la emergencia, pagos por insumos y equipos que no fueron totalmente entregados a la entidad, e inversiones en materiales no vinculados a la emergencia. Así mismo, se reportan adiciones contractuales al límite legal permitido y pagos realizados luego de las elecciones, hechos bajo la vigencia de la Ley de Garantías.

¿Qué significa urgencia manifiesta y cómo fue usada en la contratación de la Dirección Nacional de Bomberos?

La urgencia manifiesta es una figura que habilita a las entidades públicas para contratar de forma directa, sin proceso de licitación, cuando una situación de emergencia exige actuar con rapidez. En este caso, según lo señalado por el ministro Rodrigo Lara, la Dirección Nacional de Bomberos invocó la urgencia manifiesta para la atención de la emergencia invernal, pero un alto porcentaje de los contratos no estuvo relacionado directamente con la situación de desastre climática.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.