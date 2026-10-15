Por: Portal Bogotá

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Bogotá viene apostando por la transformación verde y el fortalecimiento de su tejido comunitario, y el reciente trabajo en el canal Boyacá es una clara muestra de ello. Esta zona, ubicada entre viviendas, torres de apartamentos y locales comerciales de los barrios Modelia, La Esperanza y Tarragona, en la localidad de Fontibón, ha experimentado una notable intervención ambiental liderada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), de acuerdo con información publicada por el portal oficial de Bogotá.

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En la jornada, 58 árboles y arbustos de 19 especies diferentes fueron plantados, incluyendo arrayán, cedro, cariseco, pino romerón y roble. Esta iniciativa fue acompañada por la activa participación de más de 20 habitantes del sector, quienes se comprometieron como guardianes de la nueva vegetación, en una zona verde de siete hectáreas que ya cuenta con más de 1.700 árboles y arbustos en su interior. Ciudadanos y trabajadores del JBB colaboraron durante aproximadamente dos horas para revitalizar este espacio, mostrando el potencial de la colaboración entre la comunidad y las entidades ambientales.

Liseth Reyes, licenciada en biología y parte del equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico, resalta el impacto de estas actividades en la conciencia y el conocimiento ambiental de la ciudadanía. En trabajo conjunto con Diana Daza, entregaron a los participantes rectángulos de madera para escribir los nombres de las especies sembradas y mensajes de cuidado, los cuales se ubicaron en tutores destinados a estabilizar los árboles durante cerca de tres años. Reyes subraya el compromiso adquirido por los asistentes al convertirse en "padrinos de estos nuevos tesoros botánicos del bosque urbano", en el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol.

El éxito de esta plantación, según Reyes, también dependerá del comportamiento de la comunidad y las prácticas responsables en la tenencia de animales de compañía. Por su parte, José del Carmen Rivera, vecino de Modelia, explicó que el uso de malla de gallinero ha sido útil para proteger especies endémicas, como la Mutisia clematis, y destacó que con el apoyo colectivo es posible garantizar el crecimiento adecuado de las nuevas plantas.

Tras la siembra comunitaria, otros miembros del JBB, como la ingeniera Lizeth Gómez, la técnica Jessica Vallejo y el operario Carlos Wilches, lideraron la plantación de 29 individuos adicionales de diferentes especies vegetales, demostrando un compromiso integral con la restauración de los espacios verdes urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la participación de la comunidad en la siembra de árboles en el canal Boyacá de Bogotá?

La comunidad participó activamente en la plantación de 58 árboles y arbustos junto al Jardín Botánico de Bogotá, convirtiéndose en madrinas y padrinos de las nuevas especies y comprometiéndose con su cuidado y protección en el canal Boyacá.

¿Qué especies de árboles y arbustos fueron sembrados por el Jardín Botánico de Bogotá en Fontibón?

Durante la intervención en el canal Boyacá, el Jardín Botánico sembró 19 especies distintas, incluyendo arrayán, cedro, cariseco, pino romerón, roble, cedrillo, guamo, mangle, pomarroso, leandra, fucsia arbustiva, boliviana y otras variedades nativas y ornamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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