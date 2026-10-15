Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
La atención de las autoridades capitalinas se mantiene centrada en combatir la criminalidad en Bogotá. Los amplios operativos, las denominadas megatomas y las intervenciones focalizadas en zonas estratégicamente priorizadas, junto con estrategias de prevención aplicadas por el Distrito, la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y Migración Colombia, han impulsado reducciones importantes en los delitos de mayor impacto durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior, según información oficial del Distrito.
De acuerdo con datos entregados por la administración distrital, entre los logros más relevantes se encuentra la reducción del hurto a personas en un 16 %. Para alcanzar este objetivo, las autoridades han adoptado acciones clave como la identificación de zonas de riesgo, la realización de requisas y la verificación del IMEI de celulares, así como labores de vigilancia preventiva y patrullajes constantes. Este trabajo se realiza de manera conjunta entre las autoridades distritales, la Policía, el Ejército, comerciantes y actores del sector privado, con la finalidad de fortalecer los controles territoriales y atacar las condiciones que permiten la comisión de estos delitos.
Por otra parte, los delitos sexuales evidenciaron una disminución del 14 %, gracias a campañas de prevención y sensibilización. Una de estas iniciativas es ‘Amor y Amistad, motivos para celebrar y no para lastimar’, desarrollada en entornos escolares para orientar a menores sobre la autoprotección y la importancia de denunciar. Adicionalmente, se han socializado líneas de atención para que las posibles víctimas conozcan los canales de apoyo disponibles.
Respecto al homicidio, la reducción es del 8 %, producto del trabajo conjunto del Distrito y la Fuerza Pública mediante patrullajes combinados entre la Policía y el Ejército Nacional, así como a través de operativos de inspección y control en establecimientos y zonas concurridas. Estos esfuerzos han permitido la captura de presuntos responsables de homicidios relevantes, incluidos integrantes de ‘La Plancha’ y del ‘Tren de Aragua’.
El hurto de automotores y motocicletas se redujo un 9 % y un 6 % respectivamente. Para enfrentar estos delitos, se han establecido controles en vía pública y parqueaderos con el ‘Plan Cazador’, que permite verificar la identificación de vehículos y detectar irregularidades. Esta estrategia ha resultado en la desarticulación de bandas como ‘Los Buitres’, responsables del robo de vehículos de alta gama, y la captura de delincuentes de alto perfil.
En cuanto a la extorsión, la reducción alcanzó el 4 %, apoyada por las operaciones del Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en sectores priorizados, además de la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, que promueve la denuncia y socializa las líneas de atención. Estas medidas han permitido capturas en flagrancia, según reportes oficiales.
En suma, los resultados reflejan avances en la seguridad de Bogotá, respaldados por operativos e iniciativas preventivas que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, buscan sostener e intensificar la tendencia decreciente de los delitos.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué estrategias han reducido el hurto y la extorsión en Bogotá en 2026?
Las estrategias implementadas por el Distrito, la Policía de Bogotá y el Ejército Nacional incluyen intervenciones focalizadas, campañas de prevención como ‘Yo no pago, yo denuncio’, control de identificación de automotores, patrullajes mixtos y acciones coordinadas con comerciantes y entes del sector privado. Estas tácticas han permitido reducir significativamente delitos como el hurto y la extorsión durante los primeros nueve meses de 2026.
¿Cuál es el impacto de las campañas preventivas contra los delitos sexuales en la capital?
Las campañas preventivas, como ‘Amor y Amistad, motivos para celebrar y no para lastimar’, han fomentado la sensibilización, el fortalecimiento del autocuidado y la denuncia oportuna. Gracias a estas iniciativas en entornos educativos, los delitos sexuales experimentaron una reducción del 14 %, contribuyendo al bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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