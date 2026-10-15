Por: Portal Bogotá

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La atención de las autoridades capitalinas se mantiene centrada en combatir la criminalidad en Bogotá. Los amplios operativos, las denominadas megatomas y las intervenciones focalizadas en zonas estratégicamente priorizadas, junto con estrategias de prevención aplicadas por el Distrito, la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y Migración Colombia, han impulsado reducciones importantes en los delitos de mayor impacto durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior, según información oficial del Distrito.

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De acuerdo con datos entregados por la administración distrital, entre los logros más relevantes se encuentra la reducción del hurto a personas en un 16 %. Para alcanzar este objetivo, las autoridades han adoptado acciones clave como la identificación de zonas de riesgo, la realización de requisas y la verificación del IMEI de celulares, así como labores de vigilancia preventiva y patrullajes constantes. Este trabajo se realiza de manera conjunta entre las autoridades distritales, la Policía, el Ejército, comerciantes y actores del sector privado, con la finalidad de fortalecer los controles territoriales y atacar las condiciones que permiten la comisión de estos delitos.

Por otra parte, los delitos sexuales evidenciaron una disminución del 14 %, gracias a campañas de prevención y sensibilización. Una de estas iniciativas es ‘Amor y Amistad, motivos para celebrar y no para lastimar’, desarrollada en entornos escolares para orientar a menores sobre la autoprotección y la importancia de denunciar. Adicionalmente, se han socializado líneas de atención para que las posibles víctimas conozcan los canales de apoyo disponibles.

Respecto al homicidio, la reducción es del 8 %, producto del trabajo conjunto del Distrito y la Fuerza Pública mediante patrullajes combinados entre la Policía y el Ejército Nacional, así como a través de operativos de inspección y control en establecimientos y zonas concurridas. Estos esfuerzos han permitido la captura de presuntos responsables de homicidios relevantes, incluidos integrantes de ‘La Plancha’ y del ‘Tren de Aragua’.

El hurto de automotores y motocicletas se redujo un 9 % y un 6 % respectivamente. Para enfrentar estos delitos, se han establecido controles en vía pública y parqueaderos con el ‘Plan Cazador’, que permite verificar la identificación de vehículos y detectar irregularidades. Esta estrategia ha resultado en la desarticulación de bandas como ‘Los Buitres’, responsables del robo de vehículos de alta gama, y la captura de delincuentes de alto perfil.

En cuanto a la extorsión, la reducción alcanzó el 4 %, apoyada por las operaciones del Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en sectores priorizados, además de la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, que promueve la denuncia y socializa las líneas de atención. Estas medidas han permitido capturas en flagrancia, según reportes oficiales.

En suma, los resultados reflejan avances en la seguridad de Bogotá, respaldados por operativos e iniciativas preventivas que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, buscan sostener e intensificar la tendencia decreciente de los delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estrategias han reducido el hurto y la extorsión en Bogotá en 2026?

Las estrategias implementadas por el Distrito, la Policía de Bogotá y el Ejército Nacional incluyen intervenciones focalizadas, campañas de prevención como ‘Yo no pago, yo denuncio’, control de identificación de automotores, patrullajes mixtos y acciones coordinadas con comerciantes y entes del sector privado. Estas tácticas han permitido reducir significativamente delitos como el hurto y la extorsión durante los primeros nueve meses de 2026.

¿Cuál es el impacto de las campañas preventivas contra los delitos sexuales en la capital?

Las campañas preventivas, como ‘Amor y Amistad, motivos para celebrar y no para lastimar’, han fomentado la sensibilización, el fortalecimiento del autocuidado y la denuncia oportuna. Gracias a estas iniciativas en entornos educativos, los delitos sexuales experimentaron una reducción del 14 %, contribuyendo al bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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