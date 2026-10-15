Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el mercado de vivienda de interés social (VIS) está experimentando un fenómeno sin precedentes, al punto que la ciudad alcanzó un récord histórico en ventas de este tipo de viviendas. Según información presentada por la Administración distrital y la secretaría del Hábitat, a septiembre de 2026 se comercializaron 38.853 unidades, lo que representa un incremento del 18 % en comparación a los 32.858 registros del año anterior. Este crecimiento consolida a Bogotá como el principal actor en la oferta de vivienda social en Colombia, en un contexto donde el resto del país muestra cifras a la baja.

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El contexto nacional es fundamental para entender la magnitud de este resultado. Excluyendo a Bogotá, las ventas anualizadas de vivienda VIS alcanzaron 74.248 unidades, reflejando una disminución del 12 % frente a las 84.736 que se reportaron a septiembre de 2025. Asimismo, estas cifras nacionales representan cerca de la mitad de las ventas que se registraron en mayo de 2022, mes en el que se comercializaron 149.091 unidades. Así, mientras la capital evidencia un auge en este segmento, el resto del territorio enfrenta una tendencia opuesta, consolidando a Bogotá como eje clave en la estabilización del mercado.

La tendencia positiva también se refleja en los datos del año corrido hasta septiembre de 2026: Bogotá logró la venta de 29.270 viviendas VIS, un 10 % más que las 26.534 unidades comercializadas en el mismo periodo de 2025. Paralelamente, el resto del país pasó de 64.179 a 53.445 unidades, lo que significa una caída del 17 %. De acuerdo con la secretaria Distrital de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, el impacto de estas cifras va más allá de lo numérico, pues habla de familias que dejan de pagar arriendo y de niños que pueden crecer en un hogar propio y estable.

La participación de Bogotá en el mercado nacional también ha aumentado de manera significativa. En 2021, por cada 100 viviendas VIS vendidas en el país, 20 se comercializaban en la capital. Para 2026, esta proporción subió a 34, lo que muestra no solo el crecimiento de la oferta, sino la importancia de la ciudad para sostener las ventas nacionales. Si se incluye a Bogotá, la caída anual de las ventas VIS es del 4 %; sin la capital, el descenso se agrava hasta el 12 %, lo que indica que el comportamiento del mercado bogotano atenúa en ocho puntos porcentuales la crisis que enfrenta el resto del país.

Este escenario refleja los esfuerzos de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y la Administración distrital, liderados desde la secretaría del Hábitat, para ofrecer más equidad y oportunidades a las familias bogotanas. Todo esto pone de manifiesto el papel fundamental de Bogotá en el mercado de vivienda social y la relevancia de políticas orientadas a cerrar brechas sociales en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las ventas de vivienda VIS crecieron en Bogotá mientras cayeron en el resto de Colombia?

Las cifras presentadas muestran que mientras el resto del país experimentó una caída significativa en la venta de vivienda de interés social, Bogotá logró incrementar sus ventas de forma sostenida. Este crecimiento se atribuye a las acciones implementadas por la Administración distrital y la secretaría del Hábitat, priorizando la vivienda social, lo que permitió a más familias bogotanas acceder a casa propia y a la ciudad convertirse en pilar de estabilidad frente a la crisis nacional del sector.

¿Qué es vivienda de interés social (VIS) y cuál es su importancia para las familias en Bogotá?

La vivienda de interés social (VIS) hace referencia a aquellas unidades habitacionales diseñadas específicamente para beneficiar a familias de menores ingresos. Según la información de la secretaría del Hábitat, este tipo de vivienda es clave, ya que permite que más personas de Bogotá dejen de pagar arriendo y accedan a una vivienda digna y estable, contribuyendo directamente a la reducción de desigualdades y a la mejora en la calidad de vida.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.