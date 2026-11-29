El Invima lanzó una advertencia a los consumidores que buscan productos para bajar de peso o controlar el apetito, luego de identificar la venta de unas cápsulas que no cuentan con autorización sanitaria en Colombia. Se trata de ‘14-DAY’ APPETITE CONTROL, de la marca Lanomiz Natural, cuya comercialización fue catalogada como fraudulenta por la autoridad.

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La alerta quedó registrada en el documento 411-2026, publicado el 26 de noviembre de 2026 por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. La investigación comenzó después de una denuncia que permitió ubicar la oferta de este producto en la página web Eterstore.com, donde se promociona como un suplemento dietario.

Aunque el empaque presenta las cápsulas bajo esa categoría y contiene información en inglés, el Invima confirmó que no tienen registro sanitario expedido en el país. Este permiso es obligatorio para comercializar legalmente suplementos dietarios, por lo que el producto incumple las disposiciones del artículo 2 del Decreto 3249 de 2006.

(Vea también: Alerta sanitaria del Invima por la venta de suplemento que promete controlar el azúcar)

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La entidad señaló que la falta de autorización convierte a ‘14-DAY’ APPETITE CONTROL en un producto fraudulento. Además, advirtió que este tipo de artículos puede poner en riesgo la salud de quienes los consumen, pues podría existir información engañosa sobre su procedencia, composición, calidad o verdadera naturaleza. El organismo, sin embargo, no precisó los ingredientes de las cápsulas ni mencionó efectos adversos específicos.

Ante esta situación, la recomendación para los ciudadanos es no comprar el producto. Quienes ya estén consumiendo las cápsulas deben suspender su uso de inmediato. También se pidió reportar los establecimientos, páginas web o canales de distribución en los que se ofrezcan, para facilitar las labores de inspección y vigilancia.

Si una persona presenta alguna reacción o afectación que considere relacionada con el consumo de estas cápsulas, puede reportarla mediante la plataforma de farmacovigilancia VigiFlow o escribir al correo invimafv@invima.gov.co. El Invima también recordó que antes de adquirir suplementos por internet, redes sociales o comercios físicos es importante comprobar que tengan registro sanitario vigente, una consulta que puede hacerse en su portal oficial mediante el nombre del producto, el número de registro o el principio activo.

La alerta también establece medidas para centros médicos, profesionales de la salud y establecimientos comerciales, que deberán identificar posibles consumidores, informar dónde se adquirió el producto y abstenerse de distribuirlo o venderlo. A su vez, las autoridades sanitarias territoriales tendrán que adelantar controles y gestionar su destrucción cuando corresponda.

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