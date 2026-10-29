Por: ZONA CAPTIVA

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El producto conocido comercialmente como Dialux se promociona en el mercado nacional sin contar con el registro sanitario requerido.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia oficial a la ciudadanía por la comercialización ilegal del producto Dialux, el cual es ofrecido en el país como un suplemento dietario. Según la autoridad sanitaria, el artículo utiliza en su etiquetado propiedades terapéuticas no autorizadas relacionadas con el control de los niveles de azúcar en la sangre.

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Las investigaciones adelantadas por la entidad determinaron que este artículo califica como un producto fraudulento, ya que carece por completo de un registro sanitario vigente. Esta situación impide garantizar su composición real, sus condiciones de almacenamiento y la seguridad de sus ingredientes para los consumidores.

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El organismo de vigilancia destacó que atribuir propiedades farmacológicas a suplementos dietarios infringe las normativas vigentes, específicamente el Decreto 3249 de 2006. Promocionar este tipo de sustancias para regular la glucosa genera expectativas erróneas en pacientes que enfrentan condiciones médicas delicadas, poniendo en riesgo su bienestar al prescindir de tratamientos avalados científicamente.

Asimismo, al tratarse de un artículo fabricado y distribuido al margen de la ley, las autoridades sanitarias desconocen los componentes exactos de la fórmula, así como los efectos secundarios que su ingesta prolongada pueda desencadenar en el organismo de los compradores.

Medidas recomendadas por las autoridades de salud

Ante este panorama, el Invima emitió una serie de pautas urgentes dirigidas tanto a la ciudadanía como a las redes de distribución:

Suspender el consumo: Quienes se encuentren utilizando el producto deben detener su ingesta de manera inmediata para evitar posibles complicaciones médicas.

Quienes se encuentren utilizando el producto deben detener su ingesta de manera inmediata para evitar posibles complicaciones médicas. Reportar efectos adversos: Notificar a la institución cualquier síntoma desfavorable asociado con la utilización del suplemento.

Notificar a la institución cualquier síntoma desfavorable asociado con la utilización del suplemento. Denunciar puntos de venta: Informar a las secretarías de salud o a los canales oficiales sobre los establecimientos físicos o plataformas digitales donde se continúe ofertando el producto.

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Las secretarías de salud a nivel territorial fueron instruidas para intensificar las labores de inspección, control y decomiso de los lotes de Dialux que circulen en el territorio nacional.

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