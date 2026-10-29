Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades lograron la imputación de dos personas señaladas de protagonizar un violento ataque armado ocurrido el 13 de enero de 2026, en el sur de Neiva. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, esa noche se registró un atentado que cobró la vida de Ismael Rodríguez, hijo del entonces director de la cárcel de Rivera, quien falleció pocos minutos después de los hechos. Asimismo, el exsubdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, fue herido de gravedad y murió dos días más tarde mientras recibía atención en una unidad de cuidados intensivos en Neiva. El entonces director de la cárcel, que resultaba ser también el padre de Ismael Rodríguez, sobrevivió al ataque ileso.

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Los señalados por estos hechos son Fabián Humberto Alvarado Galvis, conocido como alias ‘El Mexicano’, y Luis David Másmela Sabogal. Ambos fueron presentados ante la justicia bajo la acusación de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos ellos agravados según la Fiscalía. Es importante recalcar que ninguno aceptó los cargos y que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso.

Según explicó la Fiscalía, la investigación incluyó el análisis de más de 50 elementos de carácter telefónico, entre los que se encuentran mensajes de texto, intercambios de fotografías, ubicaciones y registros de seguimiento a las víctimas antes del ataque. Estas evidencias son fundamentales en el proceso, pues permiten rastrear los pasos que, según la hipótesis de los investigadores, habrían dado los imputados para coordinar labores de vigilancia y perfilar a las víctimas antes de consumar el atentado. Todo ello apunta a que existió una planeación previa y coordinación entre los implicados.

En cuanto a la captura de los acusados, se pudo establecer que Alvarado Galvis, alias ‘El Mexicano’, ya se encontraba privado de la libertad desde febrero por un proceso diferente. Por su parte, Másmela Sabogal fue detenido en vía pública del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, en Bogotá. Estos elementos refuerzan la complejidad del caso y la importancia de reconstruir la secuencia de hechos para determinar las responsabilidades individuales, como lo señaló la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué evidencias reunió la Fiscalía para la imputación de los presuntos responsables del ataque en Neiva?

La Fiscalía recopiló más de 50 elementos de análisis telefónico, tales como mensajes, fotografías y datos de localización, además de información sobre seguimientos digitales a las víctimas. Estas pruebas forman la base para esclarecer cómo se habría planeado el ataque y el papel específico de los procesados.

¿Cuáles son los delitos imputados y qué significa ‘concierto para delinquir’ en este caso?

Los procesados fueron imputados por homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos con agravantes. ‘Concierto para delinquir’ significa que las personas acusadas habrían acordado colaborar entre sí para cometer delitos, en este contexto, la planeación y ejecución del ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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