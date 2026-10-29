Jacobo Valenciano, hijo del histórico exfutbolista de la Selección Colombia Iván René Valenciano, vuelve a estar en el centro de la polémica judicial tras ser capturado en el barrio Villa Hermosa de Medellín. La detención se produjo en el marco de una ofensiva contra la criminalidad urbana difundida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló directamente al joven de integrar la estructura delincuencial conocida como ‘la Roja’, dedicada al hurto sistemático de autopartes, accesorios y elementos de alto valor en sectores exclusivos de la capital antioqueña, según informó El Tiempo.

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En el operativo conjunto adelantado por las autoridades también fue aprehendido su hermanastro, Eddy Santiago Cuadros, quien figuraba dentro de los objetivos operativos por su presunta participación en los mismos delitos. Ante los resultados de la intervención policial, el primer mandatario se pronunció con vehemencia sobre la peligrosidad de la red criminal y las consecuencias que afrontarán los procesados ante la justicia:

“Este es ‘Risas’ y este es ‘Valenciano’. No, no, es que ese miedo que ustedes sienten hoy, es el mismo miedo que sienten sus víctimas”, recalcó De La Espriella al evidenciar los golpes propinados a la organización dedicada al robo callejero.

Este nuevo capítulo judicial ocurre apenas un año después de que Jacobo Valenciano fuera condenado a una pena de dos años de prisión por un cargo de similares características. Registros del proceso revelaron en su momento que el fallo de primera instancia fue emitido por el Juzgado 17 de Conocimiento de Medellín, tras un preacuerdo consolidado entre la defensa y el fiscal del caso, Francisco Jaimes. Dicha condena se derivó de un violento asalto perpetrado el 26 de junio de 2024, cuando el joven, acompañado de un cómplice a bordo de una motocicleta Yamaha, interceptó a un ciudadano para intimidarlo con un arma de fuego y despojarlo de una cadena avaluada en 12 millones de pesos y un teléfono celular, de acuerdo con el rotativo.

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En aquella ocasión, la oportuna persecución policial y el monitoreo de las cámaras de seguridad permitieron interceptar el vehículo a la altura del centro comercial Arcadia. Durante el procedimiento, Valenciano intentó deshacerse de un arma traumática arrojándola al suelo antes de ser reducido por los uniformados. Tras su judicialización inicial ante el Juzgado 20 de Garantías, se le dictó una medida de aseguramiento domiciliaria, la cual fue revocada posteriormente por un despacho superior, permitiéndole recuperar su libertad tras indemnizar a la víctima. No obstante, las investigaciones recientes de la Fiscalía determinaron su presunta reincidencia al servicio de ‘la Roja’.

Las autoridades judiciales avanzan por estos días en la realización de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Jacobo Valenciano y los demás presuntos integrantes de la organización delictiva aprehendidos en el operativo urbano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.