Por: Testigo Directo

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Freddy Alexander Barajas quedó con medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario, que será definido por el Inpec, mientras avanza el proceso por el asesinato de sus exsuegros en Bogotá. Es señalado de haber atacado con arma blanca a Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Guerrero, de 66, en el barrio Aures 1, localidad de Suba.

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Según el relato de la familia, Freddy Barajas se había separado de su pareja pero, los padres de ella permitieron que continuara viviendo con ellos. La confianza llegó al punto de permitirle permanecer en la vivienda. Nadie esperaba que esa cercanía terminara en un doble asesinato.

Una de las hipótesis expuestas por la defensa de víctimas apunta a un posible tema pasional.

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Según el abogado Miguel Ángel Ruiz, el acusado habría usado un celular o una tableta de su expareja en donde habría encontrado conversaciones de la mujer con otra persona.

“Encontró, digamos, una serie de conversaciones y lo que hizo la persona que ahoritica está materializando su conducta en el lugar de los hechos pues por un tema pasional”, explicó Ruiz.

De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, Gloria Guerrero habría recibido alrededor de 19 heridas, principalmente en el torso y el bajo vientre.

Alberto Anzola habría recibido una herida en el cuello que le habría causado la muerte de forma inmediata.

“Es un caso completamente atroz, o sea, es un caso que obviamente da cuenta de unos adultos mayores, de una persona que estaba en un lío pasional, que por medio de una venganza presuntamente lo que realiza es un acto aberrante a estas personas”, afirmó el abogado

La familia también sostiene que ambos se encontraban en una situación de indefensión. Alberto tenía problemas de movilidad y se encontraba en diálisis.

Fotografía de la escena del crimen.

Después de varios meses de fuga, el 23 de octubre los investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron a Fredy Barajas en la Localidad de Puente Aranda para ser presentado ante un juez para la legalización del proceso y proceder con actuaciones judiciales correspondientes.

También se conocieron antecedentes relacionados con tentativa de hurto calificado e inasistencia alimentaria. A estos se le suma los nuevos cargos por Feminicidio agravado en concurso heterogéneo.

“Me pareció completamente desastroso que esta persona, al momento que le estaban leyendo los cargos, estaba completamente riéndose ante la cámara como si no le importara absolutamente nada”, afirmó el abogado Miguel Ruiz.

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El señalado no acepto los cargos. Freddy Barajas, deberá permanecer en la cárcel La Modelo de Bogotá o en el centro penitenciario que determine el INPEC mientras continúa el proceso.

Para la familia de Gloria y Alberto queda el temor a posibles represalias y una exigencia a la justicia colombiana: que la muerte de los dos adultos mayores no quede impune y que la justicia esclarezca por qué una relación de más de 20 años terminó en una tragedia.

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