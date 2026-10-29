Por: Portal Bogotá

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En el marco de la celebración de Halloween en 2026, Bogotá implementará estrictas medidas de restricción orientadas a controlar la circulación de motocicletas. Según información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad, estas acciones buscan principalmente garantizar la seguridad ciudadana y evitar siniestros viales durante una época en la que tradicionalmente aumentan las actividades nocturnas y la movilidad de personas.

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De acuerdo con las autoridades, la primera restricción consiste en limitar la circulación de motocicletas con acompañante—conocido popularmente como “parrillero”—entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Esta medida estará vigente durante las noches del 29, 30, y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre; finalizará el martes 3 de noviembre de 2026, a las 6:00 a. m., señala la Secretaría de Movilidad citando la importancia de proteger principalmente a niñas y niños en estas fechas.

La segunda medida prohíbe la circulación de cualquier motocicleta entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., restringiendo el paso en 19 corredores estratégicos de la ciudad. Estas vías incluyen autopista Norte, autopista Sur, NQS (NQS corresponde a Norte-Quito-Sur), avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, avenida Centenario (calle 13), avenida Guayacanes, avenida La Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60 y carrera 68. Esta restricción estará vigente las mismas noches que la prohibición de parrillero, hasta las 4:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, resaltó que el objetivo principal de estas disposiciones es permitir que las familias puedan celebrar en tranquilidad y que los menores regresen seguros a casa, según citó la red social X de la Secretaría.

Sin embargo, existen excepciones a la norma. Estarán exceptuadas motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, empresas de seguridad privada debidamente identificadas y avaladas, vehículos utilizados para transportar personas en condición de discapacidad, aseguradoras, empresas públicas domiciliarias, carros diplomáticos, aquellos vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público, y motocicletas de plataformas o empresas de mensajería y domicilios que estén correctamente identificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios de restricción para motocicletas en Bogotá durante Halloween 2026?

Durante el puente de Halloween, Bogotá aplicará dos tipos de restricción: una para motocicletas con acompañante, de 6:00 p. m. a 6:00 a. m., y otra para cualquier motocicleta en los principales corredores viales, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m., desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, según la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

¿Quiénes quedan exceptuados de la restricción de motocicletas en Bogotá en Halloween?

La restricción excluye motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada debidamente acreditada, transporte de personas con discapacidad, aseguradoras, servicios públicos y vehículos diplomáticos o vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público, así como servicios de mensajería o domicilio con plena identificación, como señala la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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