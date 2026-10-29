Por: Portal Bogotá

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Este jueves 29 de octubre de 2026, la Lotería de Bogotá realiza el sorteo número 2870, en el que ofrece un premio mayor de 12.000 millones de pesos, así como premios de aproximación que pueden alcanzar hasta 1.000 millones de pesos, de acuerdo con información oficial compartida en la página de la Lotería de Bogotá y el cronograma detallado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. La invitación es clara: elija su número favorito y participe en uno de los sorteos más esperados de la ciudad, el cual inicia cada jueves a las 10:30 p. m.

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Si usted desea participar, la organización brinda múltiples alternativas para adquirir su billete de manera segura. Puede optar por la modalidad digital mediante la página www.loteriadebogota.com, donde es necesario crear un usuario y definir una contraseña. El proceso incluye elegir el sorteo deseado, ingresar los cuatro números principales y tres de serie, seleccionar las fracciones a jugar y finalizar el pago con tarjeta de crédito, débito o PSE (Pagos Seguros en Línea), según detalla el instructivo oficial de la entidad. Esta opción online también permite acceder a sorteos adicionales como el Raspe y Gane en línea, brindando mayores oportunidades de obtener premios instantáneos.

Adicionalmente, la Lotería de Bogotá mantiene la venta tradicional a través de loteros o distribuidores autorizados y puntos físicos, para lo cual se puede consultar una lista actualizada de puestos en la propia web. La transparencia en la adquisición, tanto virtual como presencial, se respalda con documentos explicativos y listados de distribuidores reconocidos por la organización.

Para que los interesados permanezcan informados, la Lotería invita a revisar periódicamente los resultados, como los publicados del sorteo anterior correspondiente al 22 de octubre de 2026, y seguir sus novedades a través de redes sociales como Instagram, donde ofrece contenido relevante y promociones.

Así, la Lotería de Bogotá busca acercar el juego y la posibilidad de ganar grandes premios a la ciudadanía, facilitando el acceso por diversas vías y fortaleciendo la seguridad en las compras y la transparencia en el proceso, tal como lo confirma la información suministrada por los canales oficiales de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar billetes de la Lotería de Bogotá en línea de manera segura?

Para comprar billetes de la Lotería de Bogotá en línea de forma segura, usted debe ingresar al portal oficial, crear un usuario y contraseña, seleccionar el sorteo y los números a jugar, definir la cantidad de fracciones y pagar con medios electrónicos autorizados como tarjeta de crédito, débito o Pagos Seguros en Línea. Todo el proceso está descrito en los instructivos disponibles en la página oficial de la Lotería.

¿Qué es el Raspe y Gane de la Lotería de Bogotá y cómo se juega?

El Raspe y Gane de la Lotería de Bogotá es una modalidad de sorteo adicional que se ofrece al comprar el billete en línea. Consiste en un juego digital instantáneo, donde el usuario puede obtener premios adicionales rápidamente, incrementando así las posibilidades de ganar más allá del sorteo principal. Toda la información y pasos para jugar están disponibles en la página oficial de la Lotería de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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