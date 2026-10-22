Por: Portal Bogotá

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Este jueves 22 de octubre de 2026 se realiza el sorteo 2865 de la Lotería de Bogotá, en el que usted podrá participar por un premio mayor de $12.000 millones y otros premios por aproximación que llegan hasta los $1.000 millones, según información oficial de la Lotería de Bogotá. Además, se resalta la posibilidad de acceder a estos sorteos de manera sencilla a través de la compra en línea y aprovechar beneficios adicionales como el juego Raspe y Gane online.

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La Lotería de Bogotá ha digitalizado gran parte de su operación. Ahora usted tiene la opción de comprar su billete de forma fácil y segura en la página web oficial de la entidad, donde debe crear un usuario y contraseña para acceder al sistema. Este procedimiento digital no solo simplifica el acceso, sino que también abre la puerta a nuevos incentivos, como el Raspe y Gane online, que ofrece oportunidades de premios adicionales.

Para participar en línea debe seguir pasos simples: ingresar a la página oficial www.loteriadebogota.com, registrarse con sus datos personales, seleccionar el sorteo en el que desea participar y digitar sus números favoritos (cuatro principales y tres de serie). Luego puede escoger la cantidad de fracciones a comprar y finalizar el proceso con el pago, usando tarjeta de crédito, débito o medios electrónicos como PSE (Portal Seguro de pagos Electrónicos).

De acuerdo con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el sorteo ordinario de la Lotería de Bogotá inicia todos los jueves a las 10:30 p. m. Si prefiere el método tradicional, la entidad también dispone de canales físicos, como puntos de venta autorizados y distribuidores oficiales, cuyas ubicaciones pueden ser consultadas en la página web. El instructivo detallado sobre cómo registrarse, comprar y cobrar premios en el portal digital está disponible para quienes requieran orientación adicional.

Por otra parte, jugando en línea puede acceder automáticamente al juego Raspe y Gane, un beneficio exclusivo para quienes compran billetes por canales digitales, que entrega premios instantáneos además de los acumulados habituales. Para conocer más sobre esta y otras promociones, la Lotería de Bogotá publica información actualizada en sus redes sociales y en artículos de consulta, según su sitio web oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar billetes de la Lotería de Bogotá en línea de manera segura?

Para adquirir un billete de la Lotería de Bogotá en línea debe ingresar a www.loteriadebogota.com, crear un usuario y una contraseña, seleccionar el sorteo, digitar sus números y pagar por medios electrónicos seguros. Así, accede de forma cómoda y confiable a los sorteos y promociones de la entidad.

¿Qué es el Raspe y Gane online de la Lotería de Bogotá?

El Raspe y Gane online es un incentivo adicional exclusivo para quienes compran su billete por internet. Este juego permite obtener premios extra de forma instantánea al participar en línea, complementando los premios tradicionales del sorteo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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