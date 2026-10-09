La jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, anunció el Comité Noruego del Nobel este viernes 9 de octubre. El reconocimiento destaca su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su trabajo en el ámbito de la justicia internacional.

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Pillay ha ocupado puestos clave en instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales y establecer responsabilidades por crímenes graves. Entre 2008 y 2014 estuvo al frente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde donde trabajó en asuntos relacionados con la discriminación, las libertades fundamentales y la rendición de cuentas.

Su experiencia en los tribunales internacionales comenzó antes de llegar a Naciones Unidas. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a responsables del genocidio de 1994, y presidió esa instancia entre 1999 y 2003. También integró la Corte Penal Internacional, que investiga y juzga a personas acusadas de delitos de especial gravedad.

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¿Quién es Navanethem Pillay, ganadora del Nobel de Paz 2026?

Nacida en Sudáfrica en 1941, Pillay creció durante el apartheid, un sistema de segregación racial que restringía los derechos de la población negra. Su formación como abogada estuvo ligada a ese contexto: defendió a personas perseguidas por oponerse al régimen, una experiencia que antecedió a su trabajo en organismos judiciales internacionales.

Además de su labor en los tribunales, participó en la fundación de Equality Now, organización que promueve los derechos de las mujeres y las niñas. Su trayectoria ha combinado la defensa jurídica de personas afectadas por la discriminación con el impulso de mecanismos internacionales para responder a violaciones de derechos humanos.

Durante sus seis años como alta comisionada de Naciones Unidas, Pillay intervino en debates internacionales sobre la protección de las libertades fundamentales y la necesidad de investigar abusos. Su trabajo se desarrolló en un escenario en el que distintos conflictos y crisis humanitarias pusieron a prueba la capacidad de los organismos multilaterales para exigir el cumplimiento del derecho internacional.

El Nobel de la Paz de 2026 se suma así a una carrera desarrollada entre la justicia penal internacional, la diplomacia multilateral y la defensa de los derechos humanos. La distinción vuelve a situar en el centro de la discusión el papel de las instituciones internacionales en la protección de las personas y la búsqueda de justicia.

Donald Trump también aspiraba al Nobel de la Paz y dudaba de la decisión

Días antes de conocerse el nombre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que merecía recibir el reconocimiento, aunque reconoció que no estaba seguro de que el Comité Noruego del Nobel se lo concediera.

En declaraciones difundidas el 7 de octubre, Trump sostuvo que había intervenido en ocho conflictos desde su regreso a la Casa Blanca y utilizó ese argumento para defender su candidatura. Sin embargo, expresó dudas sobre la decisión del comité: «Tienen fama de no concedérselo a gente como yo», afirmó, según Reuters.

El mandatario también recordó que había recibido la medalla del Nobel de la Paz de 2025 de manos de la opositora venezolana María Corina Machado, quien obtuvo el galardón ese año. No obstante, esa entrega no convirtió a Trump en ganador del premio, pues el reconocimiento siguió perteneciendo oficialmente a Machado.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".