La Navidad llegará antes de tiempo a Venezuela una vez más. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones navideñas comenzarán el próximo 1 de noviembre, retomando una tradición que Nicolás Maduro impulsó durante varios años.

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Rodríguez hizo el anuncio durante la instalación de la 82 asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), evento que fue transmitido por el canal estatal VTV.

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La mandataria explicó las razones detrás de la decisión: “Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”.

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#Mundo | Delcy Rodríguez anunció que, a partir del 1 de noviembre, “arranca la Navidad” en Venezuela. Vía @GabyGabyGG https://t.co/PPrlAJTO69 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2026

Cabe mencionar que Maduro acostumbraba decretar el adelanto de la Navidad desde que asumió el poder en 2013. La medida coincidió en diferentes ocasiones con momentos de tensión y crisis en Venezuela y se convirtió en una de las decisiones particulares asociadas con sus gobiernos.

En 2025 Maduro también anunció el adelanto de las fiestas navideñas, mientras aumentaba la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe. Ese episodio terminó el 3 de enero con la captura del entonces mandatario y de su esposa, Cilia Flores, tras ataques en Caracas y otras zonas cercanas.

La decisión de Rodríguez se conoce, además, en medio de un nuevo frente judicial contra Maduro y Flores. La Justicia de Estados Unidos los acusó de conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos habrían participado en una estrategia de “represión y torturas” para mantenerse en el poder. La acusación describe presuntos abusos contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.