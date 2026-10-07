Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Casi 90 años después de haber sido confiscado durante la ocupación alemana de Francia, un violín fabricado en 1905 por la casa Caressa & Français está a punto de regresar a París. Este reencuentro tiene lugar en el marco de una ceremonia de restitución a los descendientes de su dueño original, un episodio logrado gracias a la exhaustiva investigación liderada por Pascale Bernheim, quien desde hace años rastrea instrumentos musicales saqueados por los nazis, según la información proporcionada.

Sigue a PULZO en Discover

Para Bernheim, este hecho representa mucho más que la recuperación de un objeto robado. Como ella misma expresa, la restitución implica también el retorno del pasado y de la memoria de quienes lo poseyeron. Este violín, que llevaba el número de serie 152, fue entregado como premio del Conservatorio a Eugène Choubry, joven violinista caído en el frente en 1917. Tras su muerte, el instrumento pasó a su hermana, esposa de Eugène Gabriel Girondelot, notario y coleccionista de instrumentos que intentó ocultarlo en un castillo cerca de Reims. Sin embargo, cuando las tropas alemanas tomaron el lugar en 1940, el violín desapareció, circunstancia que según la experta se replicaba en numerosas ocasiones donde "se lo llevaban todo".

Décadas después, el violín resurgió cuando un anticuario trató de venderlo en una casa de subastas y el subastador, al verificar el registro de bienes expoliados, detuvo la operación. Este hallazgo impulsó la labor de la asociación 'Musique et spoliations' (Música y expolios), fundada por Bernheim en 2017, dedicada a reconstruir la historia de instrumentos desaparecidos. Durante dos años, el equipo de Bernheim recurrió a los archivos originales de Caressa & Français, conservados en el Museo de la Música de París, y a genealogistas especializados.

El número de serie resultó decisivo para la autenticación del instrumento. Así, pudieron identificar a seis descendientes de Choubry y su familia, aunque varios ni siquiera se conocían entre sí, según relató Bernheim. El violín fue finalmente restaurado en colaboración con la casa del luthier parisino Vatelot, y la violinista Sarah Dayan fue la encargada de hacerlo sonar nuevamente antes de la restitución.

Bernheim, hija de un anticuario y una escultora, inició este tipo de investigaciones tras advertir la presencia de instrumentos musicales entre las obras expoliadas durante su trabajo en el sector del arte. Desde entonces, la asociación ha trabajado en casos que involucran pianos, violonchelos y partituras, apoyándose en archivos y expertos de renombre. El caso del Caressa & Français, resuelto con relativa rapidez, es catalogado por la propia Bernheim como "un caso de manual" debido a la claridad de los documentos de identificación.

Los seis herederos, junto con el anticuario que llevó el violín a la subasta sin conocer su origen, han acordado vender el instrumento y repartir el importe. La labor de Bernheim y su grupo supera la mera localización: apunta a mantener viva la memoria y a no olvidar las historias que entrelazan a los objetos con sus dueños, como evidencia el reciente contacto recibido sobre otro violín que espera ser rescatado del olvido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue recuperado el violín Caressa & Français saqueado por los nazis en Francia?

El violín Caressa & Français, fabricado en 1905 y saqueado durante la ocupación alemana en Francia, fue recuperado gracias a la investigación liderada por Pascale Bernheim y la asociación 'Musique et spoliations'. El instrumento reapareció cuando un anticuario intentó venderlo y fue identificado por un subastador a través de registros de bienes expoliados. La corroboración del número de serie y el trabajo con archivos en el Museo de la Música de París permitieron rastrear a los legítimos descendientes para la restitución.

¿Qué significa expolio de obras de arte durante la ocupación nazi en Francia?

El expolio de obras de arte durante la ocupación nazi en Francia se refiere al saqueo y apropiación forzada de obras de arte y objetos de valor, incluido instrumentos musicales, por parte de las fuerzas alemanas. Este fenómeno involucró la sustracción sistemática de bienes pertenecientes a familias, instituciones y coleccionistas privados, afectando el patrimonio cultural y personal de las víctimas, quienes en muchos casos nunca lograron recuperarlos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.