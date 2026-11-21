El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que hubo una intrusión informática en los sistemas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aunque restó importancia al incidente y aprovechó para retomar sus críticas contra la agencia por las pesquisas sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

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Durante una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario reconoció que la noticia no le agradaba, pero planteó que el ataque podría permitir descubrir información que, según él, no habría salido a la luz de otra manera.

“No me gusta eso, no es bueno”, afirmó Trump al ser consultado por la vulneración. Sin embargo, relacionó el episodio con lo que ha denominado el “engaño de Rusia”, en referencia a las investigaciones sobre los posibles vínculos de su campaña con Moscú.

¿Qué sistema del FBI fue atacado?

La intrusión habría afectado el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una de las plataformas más importantes para el intercambio de datos entre las autoridades estadounidenses. Este sistema permite a organismos federales, estatales y locales consultar información sobre órdenes de captura, personas buscadas y verificaciones de antecedentes.

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De acuerdo con dos personas informadas sobre el incidente, citadas por CNN, el FBI abrió una investigación para establecer el alcance de la vulneración. La agencia no había respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios del medio estadounidense.

La preocupación por el ataque radica no solo en la posible exposición de información sensible, sino también en el riesgo de que los intrusos hubieran podido alterar los registros. Un antiguo funcionario del FBI explicó a CNN que los agentes dependen diariamente de esos datos para identificar fugitivos y consultar órdenes judiciales, entre otras tareas relacionadas con la seguridad pública.

Trump volvió a mencionar la investigación sobre Rusia

Durante la conversación con Fox News, Trump sugirió que el incidente podría sacar a la luz información sobre otros asuntos que considera irregulares, entre ellos la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016 y las acusaciones de fraude electoral, para las cuales no presentó pruebas.

El mandatario también recordó sus cuestionamientos al FBI por las pesquisas que marcaron su primer periodo presidencial. Incluso mencionó la llamada que sostuvo en 2019 con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, episodio que derivó en su primer juicio político en la Cámara de Representantes.

El ataque se conoce meses después de otra vulneración contra información de empleados del FBI, atribuida al grupo ShinyHunters y reportada en septiembre. Además, en 2023, piratas informáticos ingresaron a un sistema de la oficina del organismo en Nueva York utilizado en investigaciones sobre explotación infantil.

Por ahora, las autoridades no han divulgado quién estaría detrás de la nueva intrusión ni qué información habría quedado comprometida.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.