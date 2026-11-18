Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aprovechó su visita a Venezuela para recordar las palabras con las que Nicolás Maduro desafió públicamente a Washington y hacer referencia a la operación militar que terminó con la captura del exmandatario.

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Durante un discurso en la Embajada estadounidense en Caracas, el funcionario recordó que, un año atrás, Maduro había retado a Estados Unidos a ir por él. Hegseth utilizó ese episodio para reivindicar la actuación del Gobierno de Donald Trump y presentar la captura como una respuesta directa a aquella provocación.

El secretario relató que el antiguo gobernante venezolano había lanzado el desafío desde un escenario ubicado cerca del lugar en el que ahora se encontraba. Según recordó, Maduro había pronunciado una frase con la que invitaba a sus adversarios a capturarlo.

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“Bueno, nosotros respondimos a ese llamado”, expresó Hegseth al referirse al operativo.

El funcionario estadounidense también calificó la acción militar del 3 de enero como una de las operaciones más complejas ejecutadas en América Latina y aseguró que esa fecha quedará registrada en la historia venezolana.

Acá, sus palabras:

#ÚLTIMO Secretario de guerra de EEUU @PeteHegseth desde Caracas: El terrorista encausado Nicolás Maduro se burlaba desde una tarima diciendo “vengan a buscarme” y respondimos a la invitación. EN DESARROLLO… https://t.co/3oTSApLWxX — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) November 18, 2026

Hegseth atribuyó a Trump la captura de Nicolás Maduro

En su intervención, Hegseth destacó el papel de Donald Trump en la decisión de ejecutar la operación contra Maduro. Según el secretario, el presidente estadounidense tuvo la determinación de autorizar una intervención que otros mandatarios de su país no habían contemplado.

El jefe del Departamento de Guerra sostuvo que la captura permitió resolver en cuestión de horas un problema de seguridad que, según sus palabras, llevaba décadas afectando al hemisferio occidental.

También presentó el resultado como el comienzo de una nueva etapa para Venezuela y para la relación entre los dos países, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Hegseth firmó acuerdo militar con Delcy Rodríguez

La visita del secretario de Guerra no se limitó a sus declaraciones sobre Maduro. Antes de pronunciar su discurso en la Embajada estadounidense, Hegseth se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Durante el encuentro, ambos firmaron un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela, con el propósito de restablecer los vínculos de defensa entre los dos países.

Hegseth señaló que el acercamiento también podría extenderse a asuntos económicos, mientras que Rodríguez destacó la posibilidad de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas mediante equipamiento y nuevas tecnologías.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.