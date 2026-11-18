Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llegó a Colombia este miércoles 18 de noviembre para cumplir una agenda relacionada con la cooperación militar y la seguridad entre ambos países.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Maduro reapareció desde prisión y lanzó mensaje en redes tras visita de alto funcionario de EE. UU.)

El funcionario estadounidense tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez.

Uno de los principales acontecimientos de la visita será la entrega del primero de varios aviones militares Hércules C-130 que Estados Unidos tiene previsto proporcionar a Colombia. El anuncio fue anticipado por Mora durante una intervención ante el Congreso de la República.

Lee También

“Nos va a entregar el primer avión C-130 y creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”, explicó el ministro, quien también señaló que se abordarán otros asuntos para fortalecer el respaldo estadounidense a la seguridad del país.

A esta hora llega el secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth a Bogotá para sostener una reunión con el ministro de Defensa, el general Jorge Eduardo Mora y el comandante de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez en la que se espera aborden temas de seguridad en Colombia y posteriormente se realice la entrega de un avión Hércules C-130. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 18, 2026

Avión Hércules C-130 y drones, entre los temas de la agenda

La entrega de la aeronave representa uno de los puntos centrales del encuentro. El C-130 Hércules es un avión de transporte militar utilizado para movilizar tropas, equipos y suministros, además de apoyar operaciones logísticas y humanitarias.

La posibilidad de recibir otras dos aeronaves de este modelo también está sobre la mesa, aunque el ministro Mora aclaró que ese asunto será conversado directamente con Hegseth.

Otro de los temas que estará en la agenda es el uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales, una amenaza que ha obligado a las Fuerzas Militares a fortalecer sus capacidades tecnológicas.

Sobre ese punto, Mora explicó que el Ejército trabaja en el desarrollo de sistemas inhibidores y antidrones. Incluso, reveló que existe un proceso precontractual por 32.000 millones de pesos para adquirir estos equipos.

La cooperación tecnológica y el intercambio de información entre ambos países también hacen parte de los asuntos estratégicos que se espera abordar durante la visita.

Escudo de las Américas, otro asunto clave entre Colombia y EE. UU.

La llegada de Hegseth también se produce en medio del fortalecimiento de las relaciones militares entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Uno de los asuntos de interés es el denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para coordinar acciones regionales contra los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Colombia formalizó su participación en esta iniciativa en agosto pasado, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, como parte de una estrategia de cooperación en seguridad con Washington.

La visita de Hegseth ocurre pocos días después del desplazamiento a Colombia del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, quien estuvo en el país para fortalecer la cooperación militar y acompañar el cierre de ejercicios conjuntos en los que participaron 350 militares estadounidenses y 400 colombianos.

De esta manera, el encuentro de este miércoles representa un nuevo capítulo en el acercamiento entre Bogotá y Washington, con asuntos de defensa, tecnología y lucha contra las organizaciones criminales como prioridades.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.