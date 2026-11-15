Un adolescente de 15 años falleció luego de sufrir una emergencia cardíaca mientras participaba en una clase de educación física en un colegio de Estados Unidos. El caso causó conmoción entre sus familiares, compañeros y profesores, especialmente porque el joven llevaba una vida activa y practicaba fútbol americano.

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La víctima fue identificada como Levi Curry, estudiante de Eagle River High School, institución ubicada en Anchorage, Alaska. El hecho ocurrió el pasado 6 de noviembre de 2026, cuando el menor se desplomó repentinamente durante una actividad escolar.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el adolescente sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. Allí permaneció en una unidad de cuidados intensivos, mientras los especialistas intentaban salvarle la vida.

Sin embargo, su condición era crítica. Según una actualización publicada en una campaña de recaudación de fondos para apoyar a sus familiares, Levi fue declarado con muerte cerebral a las 9:49 de la noche. La noticia de su fallecimiento fue comunicada al día siguiente por el equipo de fútbol americano de su colegio.

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La condición cardíaca que tenía el estudiante antes de desplomarse

Uno de los detalles que se conocieron después de la tragedia es que Levi tenía una afección cardíaca desde su nacimiento, la cual estaba bajo seguimiento de un cardiólogo pediátrico.

Sus padres, Mary y James Curry, explicaron al medio local Alaska’s News Source que el adolescente había sido sometido a una cirugía para tratar esa condición. Según su testimonio, el procedimiento prácticamente había solucionado el problema de salud.

De hecho, el joven llevaba una vida normal y competía en fútbol americano. Su familia y sus entrenadores lo recordaron como un deportista destacado y una persona muy querida en su entorno.

Hasta ahora, la información conocida no establece que su antecedente cardíaco haya sido la causa directa del episodio que sufrió durante la clase.

La familia tomó una decisión tras su fallecimiento

En medio del dolor, los familiares de Levi decidieron donar sus órganos, según informó Janelle Alexander, quien compartió las actualizaciones del caso.

El 11 de noviembre, cerca de 500 personas asistieron al funeral del adolescente para despedirlo. También hubo un homenaje en el hospital, al que acudieron familiares, amigos y compañeros de su equipo deportivo.

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