Una inusual decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alteró las operaciones aéreas del país este viernes 13 de noviembre. La entidad ordenó mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses, mientras se investigaba una falla que afectó las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo.

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La medida fue reportada inicialmente por Fox News, que informó sobre la suspensión nacional de las salidas y señaló que la instrucción se mantendría vigente hasta nuevo aviso. La agencia justificó la decisión por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad.

De acuerdo con la información divulgada posteriormente por la FAA, el problema estuvo relacionado con las comunicaciones de los centros de control de rutas aéreas, encargados de coordinar el tránsito de las aeronaves entre diferentes regiones del país.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que la falla afectó esos centros y explicó que los técnicos de la FAA trabajaban para identificar el origen del inconveniente. La entidad anunció que entregaría nuevas actualizaciones a medida que avanzara la revisión.

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BREAKING: In an extraordinary move made only one other time since 9/11, the FAA orders ALL flights nationwide grounded, bringing departures across the U.S. to a halt. The Federal Aviation Administration is directing all departing aircraft to remain on the ground until further notice, citing safety concerns. International flights arriving in the U.S. will be handled on a case-by-case basis as questions mount over what triggered the sweeping order. The FAA has not publicly detailed the cause of the emergency action. Download the Fox News app or go to https://t.co/4HIEkxC64k for more. — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

Qué vuelos quedaron afectados por la orden de la FAA

La instrucción estableció que todos los vuelos de salida debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Esto significó que los aviones que todavía no habían despegado debían esperar antes de iniciar sus recorridos.

La situación también tuvo implicaciones para las operaciones internacionales. Según la disposición, los vuelos procedentes de otros países con destino a Estados Unidos serían gestionados caso por caso, dependiendo de las condiciones operativas y de seguridad.

La suspensión no implicó que todas las aeronaves que ya estaban en el aire tuvieran que aterrizar de emergencia. La restricción se concentró en las salidas, mientras las autoridades evaluaban las condiciones para mantener la seguridad del tráfico aéreo.

La decisión llamó la atención por su alcance nacional y por la excepcionalidad de una medida de estas características. Según reportes de medios estadounidenses, se trató de la segunda suspensión generalizada de vuelos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, por una falla informática del sistema de notificaciones a los pilotos.

Por ahora, la FAA mantiene las investigaciones para determinar el origen de los problemas de comunicación y establecer cuándo podrán normalizarse las operaciones.

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