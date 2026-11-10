Por: Caracol TV

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Paula Albornoz Hernández recuperó su libertad el lunes 9 de noviembre y regresó a casa, con su familia, luego de que agentes del ICE la detuvieran el pasado 30 de octubre en el aeropuerto de San Francisco, Estados Unidos, minutos antes de que abordara un vuelo con su novio. Su hermana Nicole dijo al medio Telemundo que la joven salió gracias a “la mano de Dios”, y a “tanta influencia” de la Universidad de Berkeley de California, “porque la universidad fue la que más nos ayudó”.

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Nicolas de Bremaeker, abogado de Paula y que trabaja para la firma de inmigración Acilep, sostuvo ante la misma cadena que “el arresto y la detención de Paula fue ilegal”.

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¿Por qué ICE detuvo a Paula Albornoz?

Su novio relató que el día que estaban en el aeropuerto, un hombre se acercó a ella, le dio un nombre y le preguntó si así se llamaba, a lo que ella respondió que no. Luego, el sujeto le dijo “¿tu nombre no es Paula?”, la joven contestó afirmativamente y entonces el individuo “nos enseñó su placa de ICE”, dijo. Segundos después, otros “cuatro hombres de ICE se acercaron a nosotros y nos rodearon, y en eso se la llevaron a ella a un lado, me llevaron a mí para el otro” y la detuvieron.

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En redes sociales revelaron que se la habían llevado al Centro de Detención de California City, “uno de los centros de detención más horribles e inhumanos de los Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) señaló que la colombiana ingresó al país el 6 de septiembre de 2022, con permiso legal para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023, pero no abandonó el país y desafió “las leyes de nuestra nación, no se marchó”.

Sin embargo, el abogado De Bremaeker insistió en que en el caso de Paula Albornoz “está pendiente su solicitud de asilo. El gobierno está tratando de todavía expulsar a Paula y seguir con el proceso a Paula. Ella va a seguir con el proceso de asilo”.

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Según se conoció, la juez consideró que su detención fue injusta y, además, ordenó que no se le colocara ningún brazalete de rastreo tras liberarla porque no hay riesgo de fuga ni representa peligro para la comunidad.

Donald Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Decenas de miles de personas han sido arrestadas desde entonces y ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante los operativos migratorios, que han causado también varias muertes.

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