Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incidente inusual sacudió la normalidad en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C., la mañana del lunes 9 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información suministrada, un vehículo colisionó contra una estructura cercana a la residencia presidencial, hecho que inmediatamente activó el protocolo de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos. La situación llevó a la rápida intervención de las autoridades y resultó en la detención de un hombre, cuya identidad y motivos hasta el momento permanecen en reserva, dejando un manto de incertidumbre sobre las verdaderas causas del hecho.

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La zona donde ocurrió el choque corresponde al parque Lafayette, situado al norte de la Casa Blanca, según reportó la agencia EFE. El accidente fue registrado a las 10:02 a. m., hora local, y no tardó en realizar una movilización de varios organismos de seguridad, incluyendo la Policía Metropolitana de Washington y la Guardia Nacional. Esta respuesta rápida refleja la importancia estratégica del área y la necesidad de mantener controles estrictos para evitar cualquier tipo de amenaza o riesgo en uno de los epicentros del poder político en Estados Unidos.

Durante el desarrollo del operativo, los medios de comunicación apostados en el exterior fueron obligados por las autoridades a ingresar a la sala de prensa y permanecer resguardados. Este procedimiento preventivo se adoptó mientras el incidente era atendido y tenía como finalidad resguardar la integridad de los presentes en torno a la residencia oficial. Las imágenes compartidas por reporteros muestran escenas de tensión: varios uniformados rodeando el automóvil involucrado, forzando la puerta del conductor y extrayendo al hombre a la fuerza tras un breve forcejeo, lo que evidenció la seriedad de la reacción de los organismos de seguridad.

El vehículo implicado en el hecho fue posteriormente custodiado por las autoridades, mientras continuaban las indagaciones sobre lo sucedido. Hasta el último reporte, no se ha confirmado que el suceso corresponda a un atentado contra el presidente Donald Trump ni que existiera una amenaza directa en su contra. Tampoco se han esclarecido las circunstancias exactas que llevaron al conductor a embestir el panel informativo del parque. Por ahora, la principal incógnita se centra en el motivo que provocó este acto en uno de los puntos más resguardados del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad se activaron tras el choque en la Casa Blanca?

De acuerdo con la información presentada, tras el choque del vehículo contra la estructura cercana a la Casa Blanca, se activó el protocolo de seguridad del Servicio Secreto. Como parte de este procedimiento, los periodistas que se encontraban en las inmediaciones fueron trasladados a la sala de prensa y se mantuvieron bajo resguardo, mientras agentes de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional intervenían la escena y aseguraban la zona.

¿Quién fue el responsable del choque cerca de la Casa Blanca y cuáles fueron sus motivos?

La identidad y los motivos del hombre que fue detenido tras impactar el vehículo contra la estructura en el parque Lafayette no han sido revelados según la información de la agencia EFE. Las autoridades mantienen en reserva esos detalles mientras avanzan en las investigaciones, dejando sin respuesta, por ahora, cuál fue la razón detrás del incidente en una de las zonas más protegidas de Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.