El Servicio Secreto de los Estados Unidos activó de emergencia los protocolos de seguridad al interior de la Casa Blanca la mañana de este lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que un vehículo sedán de color plateado se subiera a la acera y se estrellara contra un panel de señalización informativa en el parque Lafayette, ubicado en el perímetro norte del complejo presidencial en Washington D. C.

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El incidente se registró aproximadamente a las 10:00 a. m. hora local, momento en el que los agentes de seguridad ordenaron el resguardo inmediato de los reporteros que se encontraban en las inmediaciones. La sala de prensa fue puesta bajo un cierre preventivo mientras el personal militar y las fuerzas del orden perimetral aseguraban el área circundante.

Reportes provenientes de corresponsales en la capital estadounidense detallaron que el conductor del vehículo intentó oponer resistencia al momento del abordaje institucional, desatando un forcejeo previo a su detención por parte de los agentes del Servicio Secreto. Tras la captura del sospechoso, unidades especializadas procedieron a inspeccionar la estructura del automóvil dañado para descartar la presencia de materiales explosivos u otras amenazas a la seguridad nacional.

Hasta la publicación de este reporte, las autoridades locales no han revelado la identidad del conductor ni los motivos que desencadenaron la maniobra contra el cerco de seguridad. Entre tanto, las actividades dentro de la sede del Ejecutivo estadounidense se mantienen sujetas a monitoreo restrictivo mientras avanza la remoción del vehículo del parque peatonal.