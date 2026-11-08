Nicolás Maduro ha dedicado buena parte de su tiempo en prisión a la lectura de textos religiosos y filosóficos, entre ellos la Biblia y el Corán. Así lo reveló un reportaje de The New York Times sobre la rutina del exmandatario venezolano en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

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Según el diario estadounidense, varias personas cercanas a las circunstancias de Maduro durante su reclusión, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que el exmandatario ha enfocado su tiempo libre en el estudio de textos espirituales.

El artículo también indicó que Maduro, quien durante años ha manifestado interés por la espiritualidad, se ha reunido con capellanes de la prisión, entre ellos un sacerdote y un rabino.

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De acuerdo con The New York Times, el acercamiento del exmandatario a la religión se habría profundizado durante su permanencia en el centro penitenciario, donde espera el avance de su proceso judicial en Estados Unidos.

Así sería la rutina de Nicolás Maduro en una cárcel de Brooklyn

El reportaje de The New York Times describe que Maduro pasa la mayor parte de su tiempo leyendo. La Biblia y el Corán figuran entre los textos que ha estudiado durante su reclusión.

El medio estadounidense también señaló que el exmandatario ha perdido peso durante su estancia en prisión y que se habría quejado de la alimentación que recibe.

Según dos personas que conocen sus hábitos alimenticios, citadas por el diario, la calidad de la comida en el centro de detención podría haber acelerado esa pérdida de peso. No obstante, el artículo no presentó una evaluación médica independiente sobre su estado de salud.

Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a cerca de 1.300 internos y que ha sido cuestionada durante años por problemas de violencia, infraestructura y falta de personal.

Cilia Flores también permanece detenida en Nueva York

El reportaje de The New York Times también se refiere a la situación de Cilia Flores, esposa de Maduro, quien permanece detenida en el mismo centro penitenciario.

Ambos fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas, el 3 de enero de 2026, y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Según el diario, Maduro y Flores se declararon inocentes de las acusaciones en su contra. El proceso judicial incluye señalamientos relacionados con narcotráfico y otros delitos que deberán ser examinados por la justicia estadounidense.

The New York Times describió las condiciones de la prisión

En su publicación, el diario estadounidense también hizo referencia a las condiciones del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una instalación que ha sido objeto de críticas por episodios de violencia, deficiencias en la atención médica y problemas de infraestructura.

El medio señaló que Maduro se encuentra en una unidad que anteriormente alojó a otros internos de alto perfil, entre ellos Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.