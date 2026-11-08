Un viaje que buscaba mostrar los paisajes y las culturas de Latinoamérica terminó en tragedia para Cho Jin-woo, conocido en YouTube como JinsTravel. El creador de contenido surcoreano murió a los 33 años luego de ser atropellado por un camión de carga mientras recorría en bicicleta las calles de El Alto, en Bolivia.

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La noticia causó conmoción entre quienes seguían sus aventuras sobre dos ruedas, pues el joven llevaba varios años compartiendo sus recorridos por diferentes partes del mundo. Su canal se había convertido en una ventana para conocer destinos, personas y experiencias que encontraba durante sus travesías.

¿Quién era el ‘youtuber’ JinsTravel?

Cho Jin-woo era un viajero surcoreano que encontró en la bicicleta su principal herramienta para conocer el mundo. Abrió su canal de YouTube en 2020 y desde entonces publicó videos de sus recorridos, en los que mostraba tanto los paisajes como las dificultades de movilizarse durante largas temporadas por carretera.

Uno de sus viajes más destacados ocurrió entre marzo de 2022 y septiembre de 2023. Durante ese periodo permaneció 523 días recorriendo Europa, atravesó 36 países y pedaleó aproximadamente 23.200 kilómetros, de acuerdo con cifras citadas por The Korea Herald.

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Su aventura más reciente tenía como escenario Latinoamérica. El recorrido comenzó en Guatemala en marzo de 2026 y posteriormente pasó por otros países de la región, entre ellos Perú, hasta llegar a Bolivia. El objetivo de sus publicaciones era compartir con sus seguidores las experiencias que encontraba en cada destino.

¿Cómo murió JinsTravel en Bolivia?

El accidente ocurrió durante la mañana del 4 de noviembre de 2026, cuando el creador de contenido transitaba por la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto. De acuerdo con medios bolivianos y surcoreanos, un camión de carga lo atropelló y las lesiones que sufrió le causaron la muerte.

Los primeros reportes señalaron que el conductor habría abandonado inicialmente el lugar, aunque posteriormente fue interceptado por las autoridades. El hombre aseguró que no había visto al ciclista antes del impacto y la prueba de alcoholemia practicada arrojó resultado negativo.

Este 6 de noviembre, la Justicia boliviana determinó que el conductor permanezca bajo detención domiciliaria mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.

Su familia confirmó la noticia

El hermano mayor de JinsTravel fue quien comunicó públicamente su fallecimiento. Por ahora, sus familiares trabajan con la Embajada de Corea del Sur en Bolivia para adelantar los trámites de repatriación de sus restos.

Además, solicitaron a los seguidores evitar especulaciones y respetar su privacidad durante este difícil momento. El canal del viajero queda como recuerdo de los miles de kilómetros que recorrió y de las experiencias que compartió con su comunidad.

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