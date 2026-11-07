Larissa Riquelme, recordada internacionalmente como ‘La Novia del Mundial’ por su aparición durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, quedó en el centro de una controversia en Paraguay después de hablar sobre las consecuencias de la crisis financiera que atraviesa su país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Santiago Peña fue detenido en Paraguay luego de su destitución; fiscalía ordenó arresto domiciliario)

La modelo manifestó su preocupación por la situación de la población y aseguró que hay personas que están tocando puertas para pedir comida. Sin embargo, sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la descripción que hizo de la realidad paraguaya.

📢PARAGUAY: “HAY GENTE QUE GOLPEA LAS PUERTAS POR COMIDA” 👉 Larissa, comunicadora e influencer paraguaya, contó que tenía en el banco afectado la mayor parte de sus ahorros, acumulados durante nueve años. https://t.co/boZCcvEzWW — A24.com (@A24COM) November 6, 2026

Paraguayos cuestionaron la declaración de Larissa Riquelme

La frase no cayó bien entre varios usuarios que reaccionaron a sus declaraciones. Algunos aseguraron que no corresponde con lo que están viviendo en el país y rechazaron que se presentara la situación como si hubiera personas recorriendo las casas para conseguir alimentos.

“Jamás hubo gente pidiendo comida. Mira a quién le llaman”, escribió una persona, mientras otra cuestionó el relato de la modelo: “Golpeando puerta pidiendo comida. No estamos en Argentina, que sí viven en la miseria absoluta”.

Otros comentarios fueron todavía más directos y acusaron a Riquelme de exagerar las consecuencias de la crisis.

“¡Es mentira! Déjate de joder y robar cámara”, escribió otro usuario. También hubo quienes reconocieron que existen dificultades económicas, pero no estuvieron de acuerdo con la imagen que describió la modelo.

“Sí, pasamos mal y algunos no tenemos con qué sobrellevar la semana, pero gente tocando puertas por comida”, comentó una persona que cuestionó esa parte de su declaración.

También cuestionaron que Larissa Riquelme hablara sobre la situación social del país

La controversia no se limitó a la afirmación sobre las personas que estarían pidiendo alimentos. Algunos usuarios cuestionaron que Riquelme se pronunciara sobre un asunto que consideran especialmente delicado para Paraguay.

Entre las reacciones también aparecieron ataques personales contra la modelo y señalamientos sobre sus motivaciones para hablar públicamente de la crisis. Varios comentarios la acusaron de buscar protagonismo en medio de una situación que afecta a otros ciudadanos.

Qué había dicho Larissa Riquelme sobre la crisis en Paraguay

La modelo también contó que resultó afectada económicamente por la situación de Ueno Bank, pues aseguró que tenía buena parte de sus ahorros en esa entidad y una inversión de renta fija sobre la que esperaba información.

Además, explicó que su situación profesional quedó en incertidumbre por su vínculo con VMedia, empresa relacionada con el grupo empresarial. Según su testimonio, la reestructuración también afectó a trabajadores de esa compañía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.