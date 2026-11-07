El regreso de León XIV a Perú tendrá un significado especial para el pontífice, quien vivió más de cuatro décadas vinculado a ese país y desarrolló allí buena parte de su trayectoria religiosa.

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Su visita apostólica comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, después de cumplir compromisos en Uruguay y Argentina, como parte de su primera gira por Sudamérica desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica.

El avión que lo transportará desde Buenos Aires tiene previsto aterrizar a las 5:30 de la tarde en la Base Aérea del Callao, en Lima. Allí se cumplirá la recepción oficial y, posteriormente, el papa se trasladará al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y reunirse con la presidenta de Perú.

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La agenda no estará concentrada únicamente en la capital. Durante los seis días que permanecerá en territorio peruano, León XIV recorrerá distintas regiones y tendrá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, universitarios, misioneros y comunidades de la Amazonía. También presidirá varias celebraciones religiosas.

Uno de los momentos más significativos será su regreso a Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo y con la que mantiene una relación cercana. Allí desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir responsabilidades en el Vaticano y, posteriormente, ser elegido papa en mayo de 2025.

La visita también contempla desplazamientos a Cusco y Pucallpa, dos lugares con características culturales y geográficas muy distintas. En esta última ciudad, el pontífice tiene previsto encontrarse con representantes de los pueblos amazónicos, mientras que en Cusco participará en una actividad con fieles y representantes de la religiosidad popular.

La Santa Sede publicó el cronograma de las actividades, que se extenderán hasta el lunes 16 de noviembre, cuando León XIV celebrará una misa antes de emprender su regreso a Roma. Su recorrido por Perú tendrá, además, un componente personal: volverá al país donde llegó en 1985 como misionero agustino y del que obtuvo la nacionalidad en 2015, según recordó Infobae.

¿Qué día y a qué hora llegará el papa León XIV a Perú?

El arribo está previsto para el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8. El vuelo partirá desde Buenos Aires a las 2:00 de la tarde, de acuerdo con el itinerario divulgado por el Vaticano.

Después de la recepción, León XIV se dirigirá al Palacio de Gobierno. La ceremonia oficial de bienvenida está programada para las 6:15 de la tarde y, media hora después, tendrá una visita a la presidenta de la República. Su primera jornada terminará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, previsto para las 7:45 de la noche.

¿Qué ciudades recorrerá el pontífice durante su visita?

El itinerario contempla actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El jueves 12 de noviembre, el papa permanecerá en Lima, donde se reunirá con los obispos peruanos y participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El viernes 13 viajará a Chiclayo. Allí presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y tendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario. Al día siguiente se desplazará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará otra misa.

El domingo 15 será una de las jornadas con más desplazamientos. León XIV viajará primero a Cusco, donde se reunirá con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus. Después continuará hacia Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de presidir una celebración eucarística.

¿Cuándo terminará la visita del papa a Perú?

El lunes 16 de noviembre será el último día del pontífice en el país. En la mañana visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y, a las 10:30, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

La ceremonia oficial de despedida se llevará a cabo a la 1:15 de la tarde en la Base Aérea del Callao. Media hora después, el avión papal despegará rumbo a Roma, donde está prevista su llegada el martes 17 de noviembre.

La agenda completa fue divulgada por la Santa Sede y recogida por Infobae, que detalló los horarios de llegada, los desplazamientos y los encuentros programados durante la visita apostólica.

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