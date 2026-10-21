Por: EL PILON SA

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El papa León XIV no requerirá tratamiento adicional después de la extirpación de un tumor pulmonar, según confirmaron sus médicos este miércoles 21 de octubre, tras la evaluación oncológica realizada posteriormente a la cirugía en el Hospital Gemelli, en Roma. De acuerdo con la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el procedimiento tuvo lugar el martes 13 de octubre y consistió en la extracción del lóbulo inferior derecho del pulmón del pontífice. El análisis del tejido retirado confirmó la presencia de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, como se sospechaba en los exámenes previos.

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El equipo médico, encabezado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, indicó que los hallazgos permitieron corroborar que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad se encontraba localizada. Por tal motivo, tras la revisión y el estudio posterior a la intervención, se concluyó que "no se requiere ningún tratamiento adicional", según reiteró el propio Carbone. La decisión se basó en los resultados de los estudios practicados luego de la operación, que mostraron que el cáncer no se había extendido y que la intervención había sido efectiva en eliminar el tumor, según confirmaron Carbone y Margaritora ante los medios, replicado también por Vatican News este 21 de octubre.

En cuanto a la cirugía, el procedimiento duró aproximadamente tres horas, aunque la intervención quirúrgica específica tomó cerca de 90 minutos. El comunicado oficial detalló que todo el proceso se desarrolló exitosamente y sin complicaciones. Una vez terminada la cirugía, el papa León XIV despertó normalmente y fue mantenido bajo observación médica en el hospital. Posteriormente, fue trasladado a una habitación en el décimo piso del Hospital Gemelli, donde continuó con su recuperación bajo el cuidado del personal especialista.

El adenocarcinoma pulmonar, según lo explicado en el comunicado, es un tumor maligno que tiene su origen en las células glandulares del tejido pulmonar. Pertenece al grupo de los llamados cánceres de pulmón de células no pequeñas. Su desarrollo y pronóstico dependen principalmente de las características propias del tumor y del grado de avance de la enfermedad, factores que en este caso permitieron que la cirugía fuera suficiente y el papa Leo XIV quedara libre de nuevos tratamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la cirugía del papa León XIV por adenocarcinoma pulmonar?

La cirugía se llevó a cabo el 13 de octubre en el Hospital Gemelli, en Roma, y consistió en la extirpación del lóbulo inferior derecho del pulmón. La intervención duró en total cerca de tres horas, aunque la parte principal del procedimiento se realizó durante 90 minutos. Los médicos informaron que la operación transcurrió sin complicaciones y la recuperación inicial fue satisfactoria, lo que permitió trasladar al papa a una habitación donde continuó bajo observación.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar en el caso del papa León XIV?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que surge en las células glandulares del pulmón y se clasifica dentro de los cánceres de pulmón de células no pequeñas. En el caso del papa León XIV, el tumor se encontraba localizado, lo que permitió su extirpación sin necesidad de tratamientos adicionales, de acuerdo con los resultados revelados tras la cirugía y los estudios posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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