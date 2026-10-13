Por: EL PILON SA

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El papa León XIV fue sometido a una cirugía en el Hospital Gemelli, en Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, según informó el equipo médico que lo atendió, a través de un comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Esta intervención fue programada luego de que estudios previos levantaran la sospecha de células cancerosas en el tejido pulmonar del pontífice.

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De acuerdo con lo divulgado por la Santa Sede y confirmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la operación se realizó en horas de la tarde del martes 13 de octubre, fecha que se mantuvo según lo planeado por el grupo de especialistas. La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente tres horas, aunque el tiempo efectivo en el quirófano fue de cerca de 90 minutos. El comunicado destacó que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y logró el objetivo inicial: la extirpación del tejido sospechoso.

Después de la cirugía, el papa León XIV despertó en condiciones normales y permaneció un breve periodo bajo observación en el hospital, antes de ser trasladado nuevamente a su habitación en el décimo piso del mismo centro médico, donde continuó en recuperación bajo estricta vigilancia del equipo de salud. La información suministrada por el Vaticano indica que el pontífice respondió adecuadamente a la intervención, pero evitó precisar información sobre la etapa del cáncer detectado o detalles acerca de la posible necesidad de tratamientos complementarios.

El adenocarcinoma pulmonar, como explicó el parte médico, es una variedad de cáncer que se desarrolla en las células glandulares del tejido pulmonar y se considera dentro de los llamados cánceres de pulmón de células no pequeñas. El tratamiento y evolución de este tipo de cáncer dependen fundamentalmente de factores como el tamaño del tumor, el alcance de la enfermedad y el estado de salud general del paciente. Sin embargo, hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado cuáles serán los próximos pasos en el tratamiento ni la duración prevista para la recuperación completa de León XIV. Las decisiones sobre el tratamiento adicional y el regreso a sus funciones habituales dependerán de la evolución clínica que observen sus médicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de cáncer tiene el papa León XIV y cómo afecta el adenocarcinoma pulmonar?

El diagnóstico confirmado para el papa León XIV es adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que inicia en las células glandulares del pulmón y pertenece a la categoría de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este tipo de cáncer puede afectar la función respiratoria y su pronóstico depende de diversas variables, como la extensión de la enfermedad y el estado general del paciente, según información publicada por el equipo médico del Hospital Gemelli y divulgada por la Santa Sede.

¿Cuáles fueron los detalles de la cirugía al papa León XIV y cómo fue su recuperación inicial?

La operación se llevó a cabo en el Hospital Gemelli, duró aproximadamente tres horas en total pero, según el comunicado, la intervención directa fue de 90 minutos. Los cirujanos lograron extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho sin complicaciones. Después de la cirugía, el papa fue monitoreado durante un corto periodo y regresó a su habitación para continuar su recuperación, sin complicaciones inmediatas reportadas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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