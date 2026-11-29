Las elecciones generales en España cerraron con una participación histórica y los primeros sondeos a boca de urna ubican al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como ganador de los comicios.

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Según las proyecciones de la consultora Sigma2, la colectividad obtendría entre 129 y 134 escaños en el Congreso, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, alcanzaría entre 119 y 124 curules.

Por su parte, Vox, encabezado por Santiago Abascal, conseguiría entre 44 y 48 diputados.

De confirmarse estos resultados, la suma del PP y Vox les permitiría alcanzar la mayoría absoluta y formar un gobierno de derecha, aunque todavía deberán concretar acuerdos políticos. El Frente Amplio, coalición de izquierda, obtendría entre 10 y 11 escaños.

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La jornada estuvo marcada por una participación cercana al 70 % a las seis de la tarde, con 68,15 % del censo electoral, unos 15 puntos por encima de las elecciones de 2023. Más de 38 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar.

Aunque Feijóo aparece como el candidato más votado, su llegada a la presidencia no está garantizada.

La decisión dependerá de las negociaciones parlamentarias y de conseguir el respaldo de la mayoría de los 350 diputados. El resultado podría marcar un giro político en España y fortalecer la ola conservadora que avanza en Europa.

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