La muerte del capitán Bruno Rivas Zegarra, uno de los ocho militares que fallecieron en el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), dejó de luto a su natal Tambogrande, en Piura. El oficial tenía una trayectoria como piloto que incluía misiones humanitarias y operaciones especiales, pero uno de los episodios que más orgullo despertaba entre sus allegados fue su participación en el traslado del papa León XIV durante su visita al país, informó Infobae.

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Rivas hizo parte de la tripulación de uno de los cuatro helicópteros multipropósito Mi-17 que la FAP destinó para los desplazamientos del sumo pontífice. La aeronave en la que trabajó recibió el nombre de ‘Papacóptero’, como se conoció al helicóptero encargado de participar en ese operativo especial. Para sus familiares, amigos y vecinos, haber sido parte de esa misión representaba uno de los momentos más destacados de su carrera.

El capitán se desempeñaba como copiloto del Mi-17 identificado con la matrícula FAP 636, la misma aeronave que se accidentó el viernes 27 de noviembre en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El siniestro terminó con la vida de los ocho integrantes de la tripulación, cuyas identidades fueron confirmadas por las autoridades peruanas durante esa jornada.

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La noticia provocó numerosas muestras de tristeza en Tambogrande, donde Rivas era recordado no solo por su trabajo en la Fuerza Aérea, sino también por su compromiso con las comunidades que necesitaban ayuda. Su labor como piloto estuvo vinculada a diferentes operaciones de apoyo y atención humanitaria, que dejaron una huella entre quienes conocieron su trabajo.

Entre esos recuerdos están los vuelos de ayuda humanitaria que llegaron a su localidad en 2017. Esas misiones cobraron especial significado tras conocerse su fallecimiento, pues sus vecinos destacaron que el uniformado había contribuido con labores de asistencia en la misma región donde creció y construyó sus primeros vínculos.

La comunidad educativa de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, donde estudió y perteneció a la promoción 2010, también lamentó su muerte y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y allegados. Mientras avanzan las despedidas en Tambogrande, sus habitantes recuerdan al piloto que hizo parte del traslado del papa León XIV, participó en misiones humanitarias y murió mientras cumplía sus funciones en la Fuerza Aérea del Perú.

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