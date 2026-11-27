Por: France 24

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La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció en una entrevista con el diario ‘El País’ que sufrió abusos sexuales diarios entre los 5 y los 14 años perpetrados por su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez. Aguirre presidió hasta hace poco el conglomerado mediático Grupo Radio Centro, una de las corporaciones radiofónicas más relevantes de México. Según el testimonio de Santaolalla, las agresiones ocurrieron entre 1988 y 1997, tanto en su hogar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero. En la entrevista, la autora, de 43 años, relató: "Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina".

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Santaolalla había plasmado estos hechos en su novela ‘Un jardín al fondo de la noche’, pero hasta este reciente reportaje no había señalado que el texto era autobiográfico. De acuerdo con ‘El País’, la escritora comunicó los abusos a su madre, Adriana Abdó, en varias ocasiones; sin embargo, los hechos no fueron denunciados. En su testimonio, Santaolalla señaló que tomó la decisión de hacer público el nombre de su agresor al conocer que convivía todavía con menores y tras descubrir a otras cuatro posibles víctimas cercanas. En palabras de la autora: "El silencio sí genera impunidad. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños".

La presidencia de México, encabezada por Claudia Sheinbaum, intervino luego de la publicación. En su conferencia matutina, Sheinbaum ofreció todo el respaldo del gobierno mexicano para que Santaolalla presente una denuncia penal. "Tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle todo el apoyo del Gobierno de México", expresó la mandataria, quien también resaltó la gravedad del testimonio y la libertad de decisión de la autora sobre un proceso judicial.

El reportaje de ‘El País’ subraya que Aguirre dejó la presidencia de Grupo Radio Centro apenas después de que Santaolalla informara que haría pública su denuncia. Sin embargo, la empresa, en su comunicado oficial, remarcó que las imputaciones corresponden exclusivamente al ámbito personal del empresario y que Aguirre ya no ocupa ningún cargo directivo. Asimismo, el conglomerado manifestó solidaridad con las víctimas de violencia sexual y expuso que su política es de cero tolerancia ante cualquier forma de abuso.

Santaolalla también detalló que en 2019, tras la prescripción del delito según la ley mexicana vigente en ese momento, intentó una denuncia en Francia, donde los hechos no avanzaron legalmente por tratarse de ciudadanos mexicanos residiendo en México. En 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad que incluía donaciones y campañas preventivas, pero que, según la escritora, fue incumplido, invalidando el pacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ximena Santaolalla y por qué denunció públicamente a Francisco Aguirre Gómez?

Ximena Santaolalla es una escritora mexicana que recientemente declaró en el diario ‘El País’ haber sufrido abusos sexuales de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, entre los 5 y los 14 años. Decidió hacer pública la denuncia tras identificar que Aguirre convivía aún con menores y descubrir otras posibles víctimas en su círculo cercano, con el objetivo de romper el silencio que —según ella— permite la impunidad.

¿Cuál fue la respuesta de Grupo Radio Centro ante las acusaciones de Ximena Santaolalla contra su expresidente?

Grupo Radio Centro emitió un comunicado desvinculando a su empresa de las responsabilidades personales del exdirectivo Francisco Aguirre Gómez, quien había renunciado a la presidencia días después del anuncio de la denuncia. El conglomerado expresó solidaridad con las víctimas de violencia sexual y reafirmó su postura de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso, pero evitó pronunciarse sobre los hechos específicos señalados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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