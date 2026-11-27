Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de violencia contra mujeres y niñas en Colombia continúa siendo alarmante y persistente, como muestran distintos informes recientes. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2026, un total de 75.708 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. A estos casos se sumaron 118 feminicidios y 91 intentos de este delito, lo que evidencia un panorama que requiere atención urgente y continua en el país.

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La violencia, sin embargo, trasciende el ámbito doméstico y se manifiesta también en escenarios digitales. Un estudio publicado en 2026 y elaborado por UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), ECPAT International e INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) arrojó que el 21 % de los adolescentes entre 12 y 17 años que usan internet en Colombia reportó haber sufrido explotación o abuso sexual a través de plataformas tecnológicas durante un año. Este tipo de violencia destaca un desafío adicional que enfrentan niños, niñas y adolescentes en la era digital.

Por otra parte, los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, aportan datos que ayudan a entender la diversidad de violencias que afectan a las mujeres en sus relaciones de pareja. Entre las consultadas, el 17,7 % reportó haber estado expuesta a violencia psicológica, mientras que el 7,9 % sufrió violencia física, el 6,3 % padeció violencia económica y el 2 % indicó haber experimentado violencia sexual por parte de su pareja.

Ante este escenario, World Vision Colombia lanzó un llamado urgente para fortalecer acciones coordinadas de prevención, protección y acompañamiento a víctimas. Según la organización, la violencia puede ocurrir en diversos contextos: el hogar, relaciones de confianza y espacios digitales, y factores como la edad, discapacidad, pertenencia étnica o condiciones socioeconómicas pueden incrementar la vulnerabilidad y el acceso limitado a ayuda. Daniela Esguerra, líder en temas de igualdad de género en World Vision Colombia, subrayó la importancia de escuchar y acompañar sin juzgamientos a quienes sufren estos hechos. Asimismo, la entidad recalcó que la prevención es responsabilidad conjunta de instituciones y sociedad, promoviendo relaciones de respeto e igualdad.

Este llamado fue realizado en el marco de la conmemoración, el 18 de noviembre, del Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, así como del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre. La información citada proviene del comunicado de prensa de World Vision Colombia de noviembre de 2026, con respaldo de datos de la Defensoría del Pueblo, UNICEF, ECPAT International, INTERPOL y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025.

¿Cuáles son las cifras más recientes de violencia contra mujeres y niñas en Colombia?

De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, en los primeros nueve meses de 2026 se reportaron 75.708 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 118 feminicidios y 91 intentos de feminicidio. Estas cifras muestran una persistente problemática que afecta tanto al entorno familiar como a otros espacios seguros para mujeres y niñas.

¿Qué formas de violencia sufren los adolescentes en entornos digitales en Colombia?

Según el estudio de UNICEF, ECPAT International e INTERPOL publicado en 2026, el 21 % de los adolescentes entre 12 y 17 años que usan internet han experimentado explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un año, lo que evidencia un riesgo creciente en el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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