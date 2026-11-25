Por: El Espectador

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El reciente informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y ONU Mujeres revela un panorama estremecedor sobre la seguridad de las mujeres y niñas en el mundo. Este documento, divulgado en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, concluye que el hogar, lejos de ser un refugio, se ha convertido en el espacio más peligroso para ellas. Según el informe, para el año 2025 se contabilizaron 78.000 feminicidios. De estos crímenes, el 60 %—equivalente a 47.000 casos—fue perpetrado por parejas o familiares cercanos, lo que refleja que, en promedio, cinco mujeres o niñas pierden la vida cada hora debido a la violencia de género, una cifra que asciende a 129 víctimas diarias. Estas estadísticas alarmantes hacen eco de una problemática que trasciende fronteras y culturas.

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De acuerdo con la ONU, ninguna región del planeta es ajena a este fenómeno. África lidera el lamento de las cifras, con una tasa de 2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres, seguido de América, Oceanía, Asia y Europa. Esta realidad ha sido el resultado de contextos marcados por actitudes perjudiciales, normas sociales arraigadas y una notoria ausencia de medidas de protección institucional. Mónica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, advirtió que resulta urgente replantear y reforzar las estrategias de prevención, a la vez que insistió en la necesidad de invertir en programas especializados destinados a transformar conductas sociales y proteger los derechos fundamentales de las mujeres.

El informe señala que el feminicidio, en muchos casos, es el resultado de una cadena de violencia, amenazas y maltratos que rara vez se denuncia. Obstáculos de índole social, familiar y legal dificultan que las víctimas acudan a las autoridades en busca de ayuda, lo que deja a muchas en un estado de total desprotección y permite que los agresores evadan la justicia. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, enfatizó que omitir las señales de advertencia y soslayar la protección de las víctimas equivale a un fracaso del sistema de justicia y una negación del deber primordial de las leyes: proteger la vida de las mujeres y niñas.

¿Por qué el hogar es el lugar más peligroso para mujeres y niñas según la ONU?

De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y ONU Mujeres, el hogar representa el mayor riesgo para mujeres y niñas porque la mayoría de los feminicidios son cometidos precisamente por parejas o familiares, responsables del 60 % de los casos reportados. Esto evidencia que la violencia de género se manifiesta principalmente en entornos familiares, donde suelen imperar normas y actitudes que perpetúan el abuso.

¿Qué es un feminicidio según la ONU y por qué la mayoría no se denuncia?

El informe define el feminicidio como el asesinato de una mujer o niña por razones de género, muchas veces precedido por episodios de violencia, amenazas y abuso. No se denuncia la mayoría de estos casos debido a barreras como el temor, la presión social o la falta de confianza en las autoridades, lo cual priva a las víctimas de protección y permite a los perpetradores evadir la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.