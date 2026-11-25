Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, sostuvieron una reunión clave sobre la política de "Una sola China" que oficializó Colombia bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala en 1980, según información revelada por El Espectador. Este encuentro ocurrió tras una polémica surgida por la visita de nueve congresistas colombianos a Taiwán, hecho que tensionó las relaciones diplomáticas entre Colombia y China.

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La visita, que duró cerca de diez días, fue aceptada por legisladores de varias bancadas integrantes de las comisiones segundas de Senado y Cámara, quienes recibieron la invitación de la Oficina de Comercio en Bogotá de Taipéi. Para la embajada de China en Colombia, este acercamiento se percibió como un desafío a la postura oficial colombiana. De acuerdo con El Espectador, entre los asistentes estuvieron los senadores Germán Rodríguez, Alejandro Bermeo, Agmeth Escaf, Mary Jurado y Omero Cuasapud, así como Juan Manuel Londoño, Jonathan Pineda, Óscar Espinosa y Simón Molina, este último vicepresidente de la Cámara.

Según Zhu Jingyang, el gobierno que representa Abelardo de la Espriella reafirmó la adhesión “coherente” a la política de "Una sola China" y expresó su interés de seguir fortaleciendo la cooperación con el gigante asiático. En contraste, la Oficina de Taiwán en Colombia pidió a la embajada china poner fin a las acusaciones sobre el supuesto uso de incentivos económicos o engaños para influir en dirigentes colombianos. Los representantes taiwaneses señalaron, mediante un comunicado, que las visitas internacionales de congresistas buscan el entendimiento y la cooperación entre pueblos, práctica común en la diplomacia global.

Adicionalmente, desde la Cancillería colombiana se recordó que la posición frente a China y Taiwán ha sido constante durante 45 años. Según datos reportados por El Espectador, dicha política de Estado reconoce a la República Popular China, cuya capital es Beijing, como el único gobierno legítimo y considera a Taiwán parte inalienable del territorio chino. Esta postura comparte línea con otros 182 Estados que también mantienen relaciones diplomáticas con Pekín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura oficial de Colombia frente al principio de 'Una sola China'?

Colombia reconoce el principio de 'Una sola China', que establece que solo existe un gobierno legítimo, la República Popular China con sede en Beijing, y que Taiwán es una parte inalienable de ese territorio. Esta política ha sido sostenida de manera continua durante más de cuatro décadas, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores citada por El Espectador.

¿Por qué generó controversia la visita de congresistas colombianos a Taiwán?

La controversia surgió porque la visita fue interpretada como una acción que podría contradecir la postura oficial de Colombia sobre la política de 'Una sola China'. Desde la embajada china, se vio el viaje como un posible apoyo a Taiwán, mientras que la oficina comercial taiwanesa defendió que se trató de una visita diplomática convencional orientada al fortalecimiento de la cooperación entre países, según indicó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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