Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la mañana del martes 24 de noviembre de 2026, un sismo de magnitud 5,2 sacudió a México, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico se localizó en las cercanías de Puerto Madero, con una profundidad estimada de 35 kilómetros, según la información divulgada en el boletín actualizado del SGC a las 6:51 a. m., hora local. El movimiento telúrico fue incluido en el monitoreo internacional de fenómenos similares, lo que evidencia la relevancia que tuvo en el contexto regional.

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El organismo enfatizó en los datos de magnitud y profundidad, mientras que la ubicación de Puerto Madero fue señalada como el referente principal del temblor. Sin embargo, la información disponible hasta el momento no ha reportado daños materiales, personas heridas, ni afectaciones directas sobre la infraestructura en las zonas cercanas al epicentro. Esta carencia de datos concretos sobre consecuencias humanas o materiales se resalta en el boletín publicado, lo que deja abierta la expectativa de futuros informes por parte de las autoridades locales y de gestión del riesgo.

Al tratarse de un evento registrado por el Servicio Geológico Colombiano, se pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y el seguimiento detallado de la actividad sísmica, especialmente en regiones donde pueden existir asentamientos vulnerables. El seguimiento bajo etiquetas internacionales permite mantener un monitoreo activo y posibilita que los organismos de emergencia puedan reaccionar de manera oportuna en caso de que en los próximos reportes se notifiquen consecuencias.

Por ahora, la información compartida por el SGC se centra exclusivamente en los parámetros técnicos del movimiento: magnitud de 5,2, profundidad de 35 kilómetros y referencia geográfica de Puerto Madero. El documento no especifica si hubo réplicas ni da detalles sobre la respuesta de las comunidades cercanas. En este sentido, la atención queda puesta sobre las autoridades mexicanas y los organismos de control, que serán responsables de comunicar novedades y eventualidades que puedan afectar el bienestar de la población afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 5,2 en México?

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del sismo de magnitud 5,2 fue ubicado en las cercanías de Puerto Madero, México. La profundidad del evento se estimó en 35 kilómetros, y aunque el informe es preciso en los detalles técnicos, no se han reportado por ahora daños materiales ni personas lesionadas.

¿Qué información entregó el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo en México?

El Servicio Geológico Colombiano comunicó que el temblor registrado en la mañana del 24 de noviembre de 2026 tuvo una magnitud de 5,2, con el epicentro localizado en Puerto Madero y una profundidad de 35 kilómetros. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre daños o afectados en la zona reportada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.