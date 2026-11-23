Por: France 24

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Marlon Paz no ha dejado de buscar los cuerpos de su esposa Kinger Correa y su hijo Isaac, de 8 años, bajo los escombros del conjunto residencial Caribe, en Caraballeda, Venezuela. Ambos desaparecieron tras el terremoto que sacudió la zona el pasado 24 de agosto en horas de la tarde, cuando la familia había regresado del litoral justo antes del desastre. De acuerdo con France 24, las primeras horas y días estuvieron marcados por el caos y la confusión, incluso se difundió información errónea sobre el posible rescate de su hijo, lo que sumó angustia al dolor. Sin apoyo estatal ni herramientas, Marlon y otros familiares han enfrentado una búsqueda que depende casi exclusivamente de la solidaridad de voluntarios.

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Entre quienes trabajan en la zona destaca el grupo ‘Máquina de Hierro’, compuesto por cerca de 28 rescatistas voluntarios y 13 colaboradores. La mayoría de ellos perdió allegados en catástrofes similares y sienten como suyo el deber de ayudar. Alejandro Salazar, colombiano llegado tras una experiencia similar en Cali, Colombia, relata a France 24 cómo han podido entregar los cuerpos a varias familias, lo que considera una satisfacción única. Según explica, los turnos de búsqueda pueden extenderse por más de 24 horas, con recursos mínimos y una ayuda humanitaria que ha disminuido en el último mes. Resaltan la presencia de extranjeros y el compromiso diario con la recuperación de cuerpos, pese a las dificultades y el desgaste físico y emocional.

Del otro lado de las ruinas opera “Cascos Rojos”, un colectivo de voluntarios sin experiencia previa ni formación profesional en rescate, como cuenta Ericson Ramírez. Estos voluntarios, impulsados por solidaridad y responsabilidad moral, han enfrentado condiciones extremas, largas jornadas remueven los escombros durante meses. Las lesiones físicas, testimonios de la dureza de su compromiso, no han mermado su determinación, motivados únicamente por el agradecimiento y las bendiciones de las familias. Casos como el de Albert González, en espera del rescate del cuerpo de su padre, revelan la importancia de la labor voluntaria y la urgencia de ayuda externa, sobre todo en alimentación e hidratación.

Más allá de la búsqueda de desaparecidos, muchas familias viven en refugios improvisados. Según France 24, en Catia la Mar, catorce familias intentan sobrevivir en condiciones de máxima precariedad, sin vivienda ni certeza sobre su futuro. Diuverlis Rodríguez, una de las damnificadas, confiesa la dificultad de vivir bajo carpas, dependiendo de la caridad, con colegios cerrados y el duelo por la pérdida de 25 familiares. El reporte oficial más reciente, publicado el 24 de agosto, contabilizaba 6.509 fallecidos, pero no se han actualizado los datos sobre personas desaparecidas, lo que mantiene a muchas familias esperando respuestas y cierre.

La devastación sigue visible en la zona de La Guaira, donde edificios colapsados son recuerdo permanente de una tragedia que, cinco meses después, sigue abierta. Los voluntarios se aferran a una promesa: no irse hasta que el último cuerpo sea hallado, ofreciendo a las familias una oportunidad para despedirse dignamente de sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudan los grupos de rescatistas voluntarios como 'Máquina de Hierro' y 'Cascos Rojos' en la búsqueda de desaparecidos?

De acuerdo con el reportaje de France 24, los grupos 'Máquina de Hierro' y 'Cascos Rojos' están compuestos por voluntarios, muchos sin formación profesional y movidos por experiencias personales de pérdida. Trabajan día y noche removiendo escombros, utilizan sus propias manos y recursos limitados, y dependen del apoyo de fundaciones y comunidades. No reciben compensación económica y consideran su mayor recompensa el alivio y la gratitud de las familias a las que ayudan en el proceso de recuperación de cuerpos.

¿Cuál es la situación actual de las familias afectadas por el terremoto en La Guaira?

Según el mismo medio, muchas familias de La Guaira, como las que viven en Catia la Mar, enfrentan graves dificultades tras sobrevivir al terremoto. Viviendo en carpas improvisadas y con acceso limitado a agua, comida y educación, esperan ayuda para reconstruir sus hogares o ser reubicados. El balance oficial de fallecidos se mantiene en 6.509, mientras el número de desaparecidos es incierto, lo que deja a varias familias en un estado constante de duelo y desamparo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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