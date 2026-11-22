Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave incendio sacudió a Indonesia el sábado 21 de noviembre, cuando una fábrica de dulces ubicada en Cikande, distrito de Serang, provincia de Banten, fue consumida por el fuego. El accidente, que inició hacia las 5:00 de la tarde, se produjo en las instalaciones de PT Fonusa Agung Mulia, compañía dedicada a la producción de golosinas a base de leche bajo la marca Milkita. De acuerdo con los datos oficiales entregados tras la emergencia, al menos tres personas perdieron la vida y aún se reportan 37 trabajadores como desaparecidos. Además, 15 empleados lograron salir con vida, aunque cuatro de ellos requieren atención hospitalaria debido a las lesiones sufridas en medio del caos.

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La tragedia movilizó rápidamente a los organismos de emergencia locales. Equipos conformados por bomberos, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, y la Cruz Roja de Indonesia se desplegaron en la estructura de varios pisos de la fábrica, con el objetivo de encontrar a posibles sobrevivientes y asistir a los afectados. Imágenes difundidas por medios internacionales reflejaron la magnitud del incendio, mostrando llamas intensas, una densa columna de humo negro y los daños materiales en la edificación: partes del techo colapsadas, maquinaria destruida y restos completamente quemados.

Según los reportes iniciales, cerca de 300 personas se encontraban trabajando en la planta durante el turno en el que estalló el incendio. A pesar de la gravedad de los hechos, la causa exacta de la conflagración todavía no ha sido esclarecida. Aunque algunos sobrevivientes afirmaron que el fuego empezó cerca de una unidad de refrigeración ubicada en el tercer piso, las autoridades aún no confirman esta hipótesis y mantienen abierta la investigación oficial para establecer el origen del siniestro.

Mientras las tareas de búsqueda y rescate continúan, los equipos de emergencia también se han enfocado en enfriar las áreas más afectadas, ya que persisten focos de calor y puntos donde todavía hay fuego activo. Todo esto suma preocupación a los familiares de los trabajadores desaparecidos y pone a prueba la capacidad de respuesta ante desastres en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el incendio en la fábrica de dulces PT Fonusa Agung Mulia en Indonesia?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen del incendio en la fábrica de PT Fonusa Agung Mulia, aunque algunos sobrevivientes sugieren que el fuego comenzó cerca de una unidad de refrigeración ubicada en el tercer piso. La investigación sigue abierta para determinar las causas exactas de la conflagración.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el incendio en la planta de dulces de Cikande?

De acuerdo con los reportes oficiales citados en el artículo, el incendio causó la muerte de tres personas y dejó a 37 trabajadores desaparecidos. Además, 15 empleados lograron sobrevivir, de los cuales cuatro fueron trasladados a centros médicos por las heridas sufridas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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