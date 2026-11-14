Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte movimiento sísmico sacudió a Indonesia en la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando un terremoto de magnitud 5.2 se registró en el océano Índico, a una distancia considerable de la isla de Sumatra. Según la información consignada, el sismo ocurrió a las 2:59 a. m., hora local, que en Colombia eran las 9:59 p. m. del viernes 13 de noviembre. El epicentro fue localizado a 373 kilómetros al suroeste de la ciudad de Banda Aceh y se detectó a una profundidad de solo 10 kilómetros, lo que suele aumentar la intensidad con que se llega a sentir en la superficie.

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De acuerdo con los reportes iniciales de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, las autoridades locales pusieron en marcha monitoreos de rutina para evaluar el impacto potencial sobre la población y la infraestructura cercana al área afectada. El balance preliminar fue alentador para el país asiático: no se registraron personas heridas ni daños sobre edificaciones, aunque el movimiento sí se percibió en varias viviendas, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Parte de la inquietud posterior al sismo radicaba en la posibilidad de que se provocara un tsunami, fenómeno que en ocasiones responde a terremotos de ciertas características bajo el mar. Sin embargo, la misma agencia oficial descartó esa amenaza de manera temprana y aclaró públicamente que no existía riesgo de formación de olas peligrosas en ninguna de las costas cercanas, llevando alivio a quienes estaban atentos a los reportes oficiales.

Luego del evento principal, los sistemas de monitoreo detectaron réplicas, que son nuevos movimientos telúricos de menor magnitud (entre 2.9 y 3.4 en la escala utilizada) que suelen presentarse tras la liberación de energía sísmica. Estos fenómenos son habituales y pueden continuar por horas o días, según informaron las autoridades a cargo de la vigilancia.

Mientras tanto, entidades indonesias mantienen la atención sobre el desarrollo de la situación, no solo por la actividad sísmica sino también por la vigilancia de condiciones climáticas adversas, como lluvias o vientos fuertes, que puedan afectar la respuesta ante futuros eventos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se ubicó el epicentro del terremoto en Indonesia y a qué profundidad fue?

El epicentro del terremoto en Indonesia se localizó a 373 kilómetros al suroeste de Banda Aceh, en medio del océano Índico, según datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia. Este fenómeno ocurrió a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que explica que el sismo se haya sentido en algunas viviendas cercanas.

¿Qué medidas tomaron las autoridades de Indonesia tras el terremoto del 14 de noviembre?

Tras el terremoto, las autoridades indonesias iniciaron monitoreos para evaluar posibles impactos en la población y en la infraestructura. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia también descartó el riesgo de tsunami y garantizó un seguimiento constante, tanto de la actividad sísmica con réplicas menores, como de condiciones climáticas adversas como lluvias y vientos fuertes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.