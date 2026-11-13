La renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro, organismo encargado de coordinar la reconstrucción luego del terremoto del 10 de agosto se conoció este viernes 13 de noviembre de 2026.

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La dimisión ocurrió luego de desatarse una fuerte controversia pública alrededor de las remuneraciones asignadas a su planta de personal y después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara revertirlas.

De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo y replicadas por medios de comunicación, el propio jefe de Estado exigió directamente el retiro del directivo tras cuestionar la escala salarial aprobada dentro de la entidad reconstructora.

Previamente, el gobernante advirtió mediante su cuenta en X que dichos honorarios incumplían su directriz oficial de austeridad estatal, rechazando su autorización y prometiendo correctivos inmediatos “en las próximas horas”.

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El escándalo estalló luego de una denuncia pública formulada por la senadora Kamelia Zuluaga, integrante del Pacto Histórico, respaldada documentalmente mediante las respuestas obtenidas a través de un derecho de petición.

Según los registros revelados, el gasto mensual por nómina del Fondo alcanzaría aproximadamente $765 millones para remunerar a 27 funcionarios vinculados formalmente hasta el corte del 9 de noviembre.

En 20 de esos 27 puestos administrativos, las asignaciones superarían los $30 millones individuales, lideradas por el despacho gerencial con un ingreso mensual fijado en $39.441.454.

El empresario antioqueño Uribe recibió su nombramiento presidencial anteriormente mediante contratación fiduciaria del patrimonio autónomo, desempeñando funciones clave como ordenador del gasto y estructurador principal de los proyectos.

El Fondo Milagro es un patrimonio autónomo creado por el Gobierno Nacional de Colombia para coordinar y financiar la reconstrucción integral tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Administrada mediante contrato fiduciario con Fiducoldex, esta entidad gestiona recursos públicos y privados destinados a recuperar viviendas, infraestructura vial, colegios y servicios afectados en la zona del desastre.

Su estructura operativa permite ejecutar proyectos urgentes de reactivación económica y atención humanitaria en las regiones golpeadas por el movimiento telúrico de magnitud 7,4 en el Eje Cafetero.

¿Quién es Jaime Andrés Uribe Tamayo?

Jaime Andrés Uribe Tamayo es un reconocido empresario antioqueño con más de 25 años de experiencia liderando compañías en los sectores industrial, manufacturero, comercial y de consumo masivo.

Durante más de dos décadas, se desempeñó como socio fundador y gerente general de Silicaucho S. A., firma fabricante de productos de caucho y silicona para construcción y automotores.

Adicionalmente, figura como cofundador y administrador de Ron Parce, una marca internacional de licores producida en el departamento del Quindío, además de participar en negocios de maquinaria cafetera.

En el ámbito político, Uribe participó activamente en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ejerciendo como coordinador de voluntarios y gestor de recolección de firmas en Antioquia.

Posteriormente, en julio de 2026, el mandatario electo lo anunció como próximo presidente de ProColombia, entidad estatal encargada de promover exportaciones, inversión extranjera y turismo internacional.

Sin embargo, dicha designación no prosperó debido a cuestionamientos públicos sobre la ausencia de un título profesional universitario, requisito legal indispensable para dirigir esa entidad promotora del comercio.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional lo nombró gerente general del Fondo Milagro mediante contratación fiduciaria con Fiducoldex.

Desde esa posición directiva, asumió la misión de estructurar proyectos de reconstrucción, identificar zonas afectadas y coordinar planes de vivienda, infraestructura y reactivación económica regional.

No obstante, su gestión enfrentó fuertes críticas en el Congreso tras incumplir tres citaciones de control político y recibir cuestionamientos por presunta falta de publicación contractual en SECOP.

Finalmente, este viernes 13 de noviembre de 2026, Uribe presentó su renuncia irrevocable tras estallar un escándalo nacional por los elevados salarios asignados dentro de la entidad reconstructora.

La polémica surgió al conocerse que su remuneración mensual alcanzaba $39.441.454 dentro de una nómina global cercana a $765 millones para apenas 27 funcionarios vinculados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.