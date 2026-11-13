Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá es clave para la movilidad de la ciudad y, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el sábado 14 de noviembre de 2026 se aplicarán restricciones para algunos tipos de vehículos, mientras que otros tendrán libre circulación. Esta normativa, tradicionalmente pensada para regular el tráfico, varía en su aplicación dependiendo del tipo de vehículo, así como del día y horario específico.

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En lo relacionado con los vehículos particulares, la SDM confirmó que el sábado no aplica la restricción de pico y placa. Esto significa que los conductores de carros particulares pueden transitar sin restricciones en todo el territorio de Bogotá durante esta jornada. Sin embargo, la medida sí rige para los taxis y los vehículos de servicio especial de transporte, conocidos como vehículos de placa blanca.

Para los taxis, la restricción se mantiene vigente en el horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Solo pueden circular este sábado los taxis cuyas placas terminan en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Una medida similar se aplica a los vehículos especiales, también de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., con la posibilidad de circular únicamente para aquellos con placas que finalizan en los mismos dígitos. La limitación tiene como propósito mejorar la circulación y reducir el impacto ambiental generado por la cantidad de vehículos en las vías.

Por otra parte, la restricción para vehículos de carga mayores a 20 años de antigüedad opera los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. En este caso, este sábado 14 de noviembre de 2026, podrán transitar los vehículos de carga cuyas placas finalicen en 0, 2, 4, 6 y 8. Es importante recordar que esta medida no aplica para los domingos y festivos, según la información difundida por la SDM.

La Secretaría de Movilidad también reiteró la posibilidad de ser exento de la medida de pico y placa, a través del registro en el programa Pico y Placa Solidario. Este permite a los ciudadanos pagar para usar sus vehículos sin restricción, pero solo pueden hacer el trámite directamente en el sitio oficial de la SDM (www.movilidadbogota.gov.co) usando el botón de pago PSE. La entidad destaca que no existen intermediarios autorizados ni páginas externas para este servicio, advirtiendo sobre el riesgo de fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis y vehículos especiales en Bogotá el sábado 14 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida de pico y placa para taxis y vehículos de transporte especial (placa blanca) opera de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Durante este horario, únicamente pueden circular aquellos que tengan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, siendo obligatoria la observancia de esta normatividad para evitar sanciones.

¿Qué es el programa Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo acceder a él?

El programa Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los usuarios registrarse y pagar para poder circular con su vehículo sin restricciones de pico y placa en Bogotá. El trámite debe hacerse únicamente a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante el método de pago PSE. La entidad advierte que no hay intermediarios ni otros sitios autorizados para realizar esta gestión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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