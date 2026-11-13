Por: Portal Bogotá

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El evento ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ se alista para una nueva versión del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un certamen que año tras año reúne a los amantes de los vehículos con historia y diseño inolvidable. De acuerdo con la información oficial recogida por bogota.gov.co, la caravana partirá a las 8:30 de la mañana desde el parqueadero de Salitre Mágico, que se localiza en la calle 63 con carrera 68, costado nororiental. El recorrido completo cubrirá un total de 120 kilómetros y se estima que la vuelta tenga una duración de dos horas.

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Los organizadores han detallado el trayecto que seguirán los autos antiguos: se inicia en el parqueadero de Salitre Mágico y se toma la calle 63 hacia el occidente, llegando a la glorieta de la calle 63 con avenida carrera 68, desde donde se retorna al oriente por la misma vía. Posteriormente, la caravana tomará la carrera 60 al sur en dos carriles hasta la calle 53 y proseguirá al oriente, para conectar con la avenida NQS —las siglas corresponden a Norte Quito Sur— o carrera 30 en sentido norte hasta la calle 52. Desde allí, seguirán por la avenida NQS al norte hasta la calle 53B bis y avanzarán por la avenida carrera 24 al norte hasta la calle 63. Luego el recorrido retorna por la calle 63 al occidente, toma la carrera 60 al norte hasta la calle 67B, da la vuelta al sur hasta la calle 63 y finalmente regresa al parqueadero de Salitre Mágico.

Para quienes deseen asistir al desfile, la organización recomienda llegar temprano, ubicarse en puntos estratégicos del trayecto y portar agua y protector solar. Así mismo, se pide mantener una distancia prudente de los autos, usar ropa y calzado cómodos, respetar las indicaciones del personal de seguridad y cuidar los espacios públicos, incluyendo recoger la basura. Si usted irá acompañado de su mascota, debe asegurarse de que tenga identificación y se mantenga hidratada.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), esta edición contará con 134 vehículos clásicos seleccionados mediante una convocatoria gratuita llevada a cabo del 16 al 23 de octubre. Originalmente la jornada iba a celebrarse en agosto, pero debió ser reprogramada para el 15 de noviembre a causa del sismo ocurrido el 10 de agosto en Bogotá. Además, el IDT publicó la resolución 425 de 2026, donde actualiza la lista oficial de vehículos autorizados para participar, garantizando transparencia y control en la selección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ruta del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Bogotá?

La ruta inicia en el parqueadero de Salitre Mágico y recorre la calle 63, la glorieta con avenida carrera 68, sigue por la carrera 60, calle 53, avenida NQS (Norte Quito Sur), carrera 24 y retorna al punto de partida, completando 120 kilómetros por vías principales del occidente y norte de la ciudad, según bogota.gov.co.

¿Cuántos autos participarán en el Desfile de Autos Clásicos en Bogotá 2026?

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) ha confirmado la participación de 134 autos clásicos y antiguos, seleccionados mediante una convocatoria gratuita llevada a cabo entre el 16 y el 23 de octubre y publicados en la resolución 425 de 2026.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.