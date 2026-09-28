El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá regresa a Corferias entre el 12 y el 21 de noviembre de 2026, una cita que reúne a las principales marcas de la industria automotriz y que se convierte en uno de los eventos más esperados por quienes buscan comprar carro, conocer nuevos modelos o simplemente acercarse a las novedades del sector.

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Aunque algunos detalles de la edición de este año todavía están pendientes de confirmación, las versiones anteriores permiten tener una referencia sobre los precios, horarios, transporte y servicios que encuentran los visitantes.

(Vea también: Qué carro debería comprar en el Salón del Automóvil 2026, según el estilo de vida que tenga)

¿Cuánto vale la entrada al Salón del Automóvil de Corferias?

Como referencia, en la edición de 2025 la entrada general cuesta $ 39.000 durante los días del evento, mientras que la preventa llega a $ 34.000. Los mayores de 12 años pagan boleta y los menores de esa edad ingresan sin costo.

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La tarifa de 2026 posiblemente cambiará, por lo que los interesados deben consultar la página oficial del Salón cuando se habilite la venta, que será unos días antes del inicio del evento.

¿Cómo comprar las boletas en línea?

La compra por internet es una de las alternativas que utiliza el Salón para facilitar el ingreso de los visitantes y evitar que tengan que hacer todo el proceso directamente en las taquillas.

Para la edición de 2026, el procedimiento esperado es:

Entrar a la página oficial

Seleccionar la opción de compra

Escoja la cantidad de boletas

Complete los datos solicitados

Haga el pago mediante los medios habilitados

Corferias también cuenta actualmente con una aplicación que permite consultar la programación de sus ferias y anticiparse a la compra de boletas para eventos presenciales.

Comprar la entrada con anticipación puede ser una alternativa práctica para llegar directamente con la boleta digital y evitar la fila de compra en taquilla.

(Vea también: ¿Cómo comprar un carro en el Salón del Automóvil? Tiempo de entrega, separación y posibilidad de entregar un usado)

¿Es un evento apto para asistir con mascotas?

Quienes planean visitar el Salón con su perro o gato deben tener en cuenta que no es recomendable llevar mascotas al evento.

En la edición de 2025, la propia organización recomendó no asistir con animales debido al ruido y a la cantidad de público que se concentra en los pabellones.

El ambiente de una feria de automóviles incluye música, demostraciones, gran cantidad de personas y ruido constante, por lo que puede resultar estresante para los animales.

¿El Salón del Automóvil tiene parqueadero y cuánto cuesta?

Sí. Corferias dispone de parqueaderos propios que pueden ser utilizados por los visitantes durante las ferias.

Parqueadero Verde: Calle 25 # 33-60.

Calle 25 # 33-60. Parqueadero Torre: Carrera 40 # 22-34.

Los parqueaderos funcionan durante los días de feria de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿A qué hora abren las taquillas y cuándo conviene ir?

El evento, normalmente, abre sus puertas al público a las 10:00 a. m., mientras que las taquillas comienzan a funcionar desde las 9:00 a. m.

En 2025, por ejemplo, el horario del evento fue de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. y las taquillas funcionaron desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Si la intención es encontrar menor afluencia, una estrategia es programar la visita entre semana y llegar cerca de la hora de apertura. Los fines de semana suelen concentrar una mayor cantidad de visitantes, especialmente en una feria de gran tamaño como esta.

Getty

¿Cómo llegar al Salón del Automóvil en TransMilenio?

El transporte público es una de las alternativas para llegar a Corferias, especialmente durante los días de mayor asistencia.

La estación de TransMilenio más cercana es Corferias, desde donde los visitantes pueden continuar el recorrido hacia el recinto ferial.

TransMilenio informa que la estación Corferias cuenta con servicios troncales como B16, K16, G43 y K43, además de otras conexiones como H54, K54, M86 y K86.

Una vez en la zona, también existen rutas zonales que pasan por corredores cercanos al recinto. Entre ellas aparecen servicios por la Carrera 37, Carrera 40 y Avenida La Esperanza.

Para quienes utilizan SITP, las rutas disponibles pueden cambiar según el punto de origen, por lo que es recomendable consultar la aplicación oficial de TransMilenio antes de salir.

(Vea también: ¿Se puede comprar el Soat o un seguro todo riesgo en el Salón del Automóvil de Bogotá? Esto se sabe)

La referencia principal para llegar al recinto es Corferias, carrera 37 #24-67, donde se encuentra la entrada principal.

Recomendaciones para visitar el Salón del Automóvil

Si el objetivo es recorrer buena parte de la feria, lo mejor es reservar varias horas para la visita. El Salón ocupa diferentes pabellones y reúne exhibiciones, vehículos, actividades, zonas comerciales y experiencias relacionadas con la industria automotriz.

Además, comprar la entrada con anticipación, llegar temprano y utilizar transporte público pueden ayudar a reducir los tiempos de espera.

Los detalles definitivos sobre precio de la entrada, preventa, horarios de taquilla, parqueadero y condiciones de ingreso para mascotas deben consultarse en los canales oficiales a medida que se acerque el Salón del Automóvil 2026, pues la organización puede modificar estas condiciones antes del comienzo de la feria.

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